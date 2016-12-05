به گزارش خبرنگار مهر، با دستیابی اعضای اوپک به توافقی به منظور مدیریت عرضه نفت و اعلام آمادگی کشورهای بزرگ تولیدکننده غیر عضو اوپک به ویژه روسیه، جمهوری آذربایجان، عمان و کشورهای آفریقایی برای حمایت از توافق اوپکی‌ها در وین، قیمت نفت در بازار جهانی افزایشی چند دلاری را تجربه کرده است.

بر این اساس متوسط قیمت سبد نفتی اوپک با ثبت نزدیک به پنج دلار افزایش قیمت در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با متوسط سپتامبر به بشکه‌ای ۴۷ دلار و ۷۸ سنت رسیده است.

علاوه بر این قیمت نفت خام برنت دریای شمال هم با وجود تکمیل دوره تعمیراتی چاه‌های نفت اما به جای کاهش با افزایش قیمت همراه شد به طوری‌که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ثبت افزایشی بیش از چهار دلاری در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی در سطح بالاتر از ۵۱ دلار در بازار معامله شده است.

این افزایش قیمت تاکنون برای تمامی شاخص‌های معتبر نفت خام جهان همچون شاخص نفت دوبی، عمان، وست تگزاس (نفت سبک و شیرین آمریکا)، اورال روسیه و چندین برند معتبر نفت جهان اتفاق افتاده است.

قیمت نفت خام‌های سبک و سنگین صادراتی ایران هم متاثر از گرانی‌های اخیر با افزایش بی سابقه‌ای همراه شده است به طوری که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی افزایشی حدود ۶ دلاری را تجربه کرده است.

از این رو متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر از بشکه‌ای ۴۱ دلار و ۳۹ سنت به بیش از ۴۷ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.

با این وجود از ابتدای سال میلادی تاکنون متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۳۸ دلار و ۱۲ سنت بوده که در مقایسه با متوسط قیمت ۵۱ دلاری سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۳ دلار ارزان تر به فروش می‌رسد.

متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران هم با ثبت افزایشی بیش از ۶ دلاری هم اکنون در محدوده قیمتی بشکه ای ۴۹ دلار در بازار داد و ستد می‌شود.

در شرایط فعلی کاهش ذخیره سازی نفت خام در بین کشورهای OECD و آمریکا، افزایش تقاضای فصلی برای سوخت های حرارتی به ویژه در نیمکره شمالی زمین، کاهش نرخ اجاره کشتی های نفتکش، احتمال کاهش نفت مازاد موجود در بازار، افزایش تقاضا برای پالایشگاه‌های جدید احداث در آسیا و خلیج فارس و کاهش ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در برخی از کشورهای اروپایی از مهمترین عوامل تقویت کننده قیمت نفت در بازار به شمار می‌رود.

در حال حاضرحجم صادرات روزانه نفت خام ایران حدود دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه بوده که با توجه به افزایش حدود ۶ دلاری متوسط قیمت هر بشکه نفت کشور برآوردها نشان می‌دهد که هم اکنون روزانه بیش از ۱۴ میلیون دلار درآمد نفتی کشور نسبت به ماه گذشته میلادی افزایش یافته است.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هم پیش از توافق اوپکی‌ها برای مدیریت عرضه نفت، از احتمال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری درآمد فروش نفت خام ایران در سال آینده خبر داده است.