به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه صبح امروز در گفتگوی تلفنی با برنامه «فرمول یک» درباره دلایل موفقیت ایران در اجلاس اوپک گفت : من قبل از اینکه به اجلاس اوپک بروم گفتم اگر عامل محرک در این اجلاس سیاست باشد کار ما خیلی سخت است. اما اگر عامل محرک اقتصاد و بهبود کسب و کار باشد، احتمال موفقیت زیاد است.

وی افزود: خوشبختانه با وجود اختلافات و رقابت ها، توانستیم به نتیجه خوبی برسیم که سنگ بنای آن در مهر ماه گذاشته شده بود. در تاریخ اوپک روسیه هرگز با این اجلاس همکاری نداشته است. اما در نشست روز چهارشنبه روسیه با تصمیم اعضای اوپک همراهی کرد.

زنگنه ادامه داد: خوشبختانه با سرسختی و مواضع منطقی و استدلالهایمان به توافق رسیدیم که ایران کاهشی در تولیدات نفتی‌اش نداشته باشد و صادراتمان را نیز افزایش دهیم. تا انتهای ژوئن ۲۰۱۷ ما هیچ محدودیتی برای تولید نداریم. روسیه هم این موضوع را پذیرفت و پوتین رییس جمهور این کشور در گفت‌وگو با دکتر روحانی اعلام کرد ۱۰۰ هزار بشکه کاهش تولید در نفت روسیه می‌دهد.

زنگنه با اشاره به افزایش قیمت نفت تحت تاثیر تصمیم اوپک، گفت: شتاب افزایش قیمتها در این دو روز بیش از انتظار ما بوده است و هر بشکه نفت سبد اوپک ۴۵ دلار و ۵۰ سنت فروش می رود که امیدواریم این قیمت بالاتر هم برود.

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که عربستان با توجه به مواضع سرسختانه خود، چطور با این موضوع موافقت کرد، تصریح کرد: مهم ترین چیزی که در معادلات بین المللی اثر دارد، قدرتی است که مذاکره کننده پای میز مذاکره دارد. قدرت یعنی ظرفیت تولید، ما نزدیک به یک سال است داریم کلنجار می‌رویم؛ همه باید واقعیت ها را بپذیرند و باید به نوعی سعی کنیم به تفاهماتی در عین رقابت برسیم، عربستان هم نیاز داشت قیمت نفت بالا برود.

وی در پایان گفت: ضمن اینکه ما در کشورمان در حوزه اقتصاد، رویکرد اقتصاد مقاومتی داریم و مثل بسیاری کشورها نیستیم که فقط از طریق نفت درآمد دارند. آنها هم واقعیات را درک کردند و میخواستند قیمت بالا برود و این موفقیت حاصل شد.

