نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی و تصاویر دریافتی از ماهواره از بعدازظهر امروز (دوشنبه) ورود سامانه بارشی نسبتاً فعال بانفوذ هوای سرد در عرضهای شمالی به استان پیشبینی میشود.
نصرتی افزود: ورود این سامانه سبب وزش باد شدید، افزایش ابر، بارش باران و در برخی مناطق بارش برف، مه غلیظ صبحگاهی از بعدازظهر فردا (سهشنبه) تا اواخر روز جمعه در استان خواهد شد.
وی تصریح کرد: این ناپایداریها همچنین سبب کاهش محسوس هشت تا ۱۰ درجهای دمای هوا از روز سهشنبه تا اوایل هفته آینده در استان میشود، بهطوریکه دمای هوا در روزهای پایان هفته در تمام مناطق خراسان شمالی به زیر صفر میرسد.
معاون اداره کل هواشناسی استان بیان کرد: با توجه به بارش برف و باران هم استانیها از سفرهای غیرضروری در اواخر هفته خودداری کنند و در صورت ضرورت زنجیر چرخ و لوازم گرمایشی به همراه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشینه دما در خراسان شمالی ۱۵ درجه سانتیگراد و کمینه هوا ۱ درجه سانتیگراداست.
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