به گزارش خبرنگار مهر، قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر در مراکز خرده فروشی و مغازههای سطح شهر افزایش پیدا کرده و مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، نشان دهنده آن است که در حال حاضر قیمت هر عدد تخم مرغ حدود ۴۰۰ تومان و هر شانه از این محصول بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است.
در همین زمینه یک مغازهدار که قیمت هر شانه تخم مرغ را ۱۱ هزارتومان و قیمت هر عدد از این محصول را ۴۰۰ تومان عنوان میکند، میگوید: در حدود ۲ تا ۳ روز اخیر، تخم مرغ گران شده است.
یکی دیگر از مغازهداران با بیان اینکه قیمت هر عدد تخم مرغ بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان و نرخ هر شانه از آن بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، اظهار میکند: افزایش قیمت تخم مرغ از ایام اربعین آغاز شده و پیش از این نرخ هر شانه از این محصول ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان بوده است.
براساس این گزارش؛ با توجه به اینکه مدتی است شاهد شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی نقاط کشور هستیم، این فرضیه که دلیل گرانی تخم مرغ شیوع آنفلوانزاست و این امر چندان ربطی به اربعین ندارد، قوت میگیرد.
در همین زمینه دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار کشور در گفتوگو با مهر گفت: مسائل روانی در بازار تخم مرغ بسیار تاثیر گذار است و وقتی خبری مبنی بر شیوع آنفلوانزای پرندگان منتشر میشود، تاثیر زیادی بر شرایط بازار میگذارد.
سید فرزاد طلاکش با بیان اینکه با توجه به عدم صادرات این محصول از کشور، قیمتها خیلی توان افزایش ندارند، میافزاید: علاوه بر این مازاد تخم مرغ در کشور ما زیاد است و تعداد طیوری که بر اثر آنفلوانزا حذف و معدوم میشوند در مقایسه با محصول مازاد، چشمگیر نیست. وی دلیل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خرده فروشی را عدم نظارت و کنترل عنوان میکند.
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