به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین ساجدی نیا گفت: تلاش برای رفع معایب و نتیجه‌گیری از اقدامات و ماموریت‌ها در مجموعه پلیس پایتخت بسیار حائز اهمیت است، لذا تمامی ارزیابی‌ها بایستی با محور بهره‌دهی خدمات پلیس به شهروندان و رضایتمندی آنان از عملکرد پلیس برنامه‌ریزی شود.

وی هدف نهایی از ایجاد سامانه مرکز فوریت های پلیسی ۱۹۷ فاتب را ارتقاء سازمانی برای برداشتن گام‌های مثبت به جلو دانست و خاطرنشان کرد: تلاش پلیس بر این است که تمامی خدمت‌ها با بازدهی مطلوب در راستای خدمت‌رسانی شایسته برای رسیدن به نظم و امنیت بهتر صورت گیرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی محکم مردم با پلیس است و اطلاع رسانی های عمومی از شرح وظایف و عملکرد یگان های پلیس پایتخت باعث افزایش ضریب امنیت در جامعه می شود، تصریح کرد: همچنین این سامانه نقش مهمی در برآورد عملکرد کارکنان دارد و تقویت آن موجب ارتقاء بیشتر تعامل پلیس با جامعه و رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

سردار ساجدی نیا افزود: با بهره برداری بهینه و موثر از تماس های مردمی با ۱۹۷ می توان در جهت پیشبرد اهداف سازمانی که همان ایجاد نظم و امنیت در جامعه است گام مهم و موثری را برداشت.

ساجدی نیا از افزایش ارتباط چهره به چهره مردم با پلیس در۸ماهه امسال خبر داد و گفت: تماس های مردمی با تلفن ۱۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز قریب به ۷ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ در واقع روزنه انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر مردم از عملکرد پلیس بوده و زمینه حضور مردم در مأموریت های نیروی انتظامی را فراهم کرده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: همکاران ما در این سامانه حداکثر توان خود را در جهت جلب اعتماد عمومی بکار گرفته و به محض تماس مردم با تلفن ۱۹۷ در کمترین زمان ممکن مطالبه آنان را مورد بررسی قرار می دهند.

سردار سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا اظهار داشت: در هشت ماهه اول ۹۵ تعداد ۸۸ هزار فقره تماس از سوی شهروندان تهرانی با دفتر نظارت همگانی فاتب برقرار شده است که ۱۹ درصد از آن به مشاوره و راهنمایی شهروندان اختصاص داشته و قریب به ۸۰ درصد آن نیز به صورت پیام شهروندان در قالب انتقاد، شکایت، پیشنهاد و درخواست و تقدیر قابل بهره برداری و مورد بررسی و اقدام قرارگرفته است.

سردار ساجدی نیا با اشاره به اینکه تماس های قابل رسیدگی در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۸ درصد افزایش داشته است، بیان داشت: مهمترین موضوعاتی که شهروندان پیرامون آن درخواست مشاوره و راهنمایی از پلیس داشتند به نحوه رسیدگی به شکایات و اجرای احکام در کلانتری ها، موضوعات راهنمایی و رانندگی، امنیت اخلاقی ،نظارت بر اماکن عمومی است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه یگان های همچون پلیس پیشگیری،پلیس راهور،پلیس امینت عمومی و آگاهی تهران بزرگ به ترتیب بیشترین سهم تقدیر و تشکر مردمی را به خود اختصاص داده اند، افزود: ارتقاء تعاملات در راستای معرفی ۱۹۷ و نیل به رضایتمندی بیشتر مردم در ارائه خدمات از اهداف مهم این مجموعه است که در این خصوص برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

رئیس پلیس پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز می توانند هرگونه گزارش، انتقاد و پیشنهادی که در موضوعات پلیسی دارند از طریق این سامانه با ما در میان بگذارند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.