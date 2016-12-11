کارنامه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون برخی از خوشه های شغلی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال ۱۳۹۵) منتشر شد.

نتایج آزمون برای داوطلبان یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریت های پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریت های پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی متقاضی استخدام که در آزمون استخدامی شرکت کرده بودند به صورت کارنامه اعلام شده است.

این نتایج با توجه به درخواست وزارت بهداشت به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند (خوشه‌های شغلی پرستار و ماما برابر ظرفیت و بدون مصاحبه اعلام شده اند)، لازم است حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از زمان اعلام نتیجه جهت اطلاع از زمان و محل تشکیل پرونده، بررسی مدارک، مصاحبه و سایر مراحل پذیرش به سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط (با توجه به کدرشته محل انتخابی) مراجعه کنند.

درج اسامی معرفی شدگان در سایت این سازمان به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی و حسب مورد کسب امتیاز لازم در مصاحبه به تعداد ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمرات فضلی به عنوان پذیرفته شده اولیه جهت معرفی به گزینش تلقی خواهند شد و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت.

انتخاب افراد براساس نمرات فضلی مطابق اولویت های بومی و احتساب ضرایب خاص برای نیروهای قرارداد کار معین براساس اطلاعات تکمیلی توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامی محاسبه شده لذا در صورت عدم انطباق مدارک ارائه شده درخصوص بومی بودن، قراردادکار معین و یا ایثارگری، موضوع اولویت آنان ملغی شده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام می‌شود.

نتایج آزمون داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۵منحصراً در رابطه با کارنامه آزمون برای‌ تمام داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ است.

داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند سوالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۵ با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org یا با تماس تلفنی در ساعات اداری با شماره تلفن‌های ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در میان بگذارند. از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری کنند.

پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۵ ارسال شود مقدور نیست.