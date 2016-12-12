آزمون زبان انگلیسی پیشرفته پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته از روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می گیرد.

داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل شماره پرونده، نام و نام‌خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی، اصل شناسنامه یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.

چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هرگونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند، می‌توانند در روز چهارشنبه ۲۴ آذر صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران: ‌تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان های ۱۵ و ۱۶ محل رفع نقص کارت آزمون است.

داوطلبان لازم است لوازم مورد نیاز از قبیل مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاکن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند و از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساک دستی‌، کیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و یا هرگونه وسایل ارتباطی الکترونیکی،‌ جزوه،‌ کتاب، ماشین حساب و نظایر آن و هم‌چنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکیداً خودداری‌ کنند.

به‌ همراه داشتن‌ هر کدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقی‌ و با داوطلبان‌ ذیربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.