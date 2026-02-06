پیام تسلیت حکیم در پی انفجار تروریستی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق با صدور پیامی شهید و مجروح شدن ده‌ها نفر از پیروان اهل بیت علیهم السلام در پی انفجار تروریستی در یکی از مساجد در اسلام آباد را به دولت پاکستان و خانواده قربانیان تسلیت گفت و عمیقا ابراز ناراحتی کرد.

وی ضمن محکوم کردن این حادثه بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواستار تشدید تلاش‌ها برای خشکاندن منابع فکری و مادی تروریسم شد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار رحمت برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحان این حادثه شد.

گفتنی است که پلیس پاکستان اعلام کرد که شمار شهدای انفجار تروریستی در حسینیه شیعیان در اسلام آباد به ۳۱ نفر و تعداد مجروحین به ۱۶۹ نفر افزایش یافته است.