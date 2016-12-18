بازگشت بیش از ۳ هزار مهاجر افغانستانی از آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، «استفن زایبرت» سخنگوی دولت آلمان گفت: در سال جاری بیش از سه هزار پناهجوی افغانستانی که موفق به دریافت پناهندگی از این کشور نشده اند، داوطلبانه به افغانستان بازگشتند.

لازم به ذکر است که آلمان برای اولین بار پنج شنبه هفته گذشته یک گروه ۳۴ نفره از مهاجران افغانستانی که درخواست پناهندگی شان پذیرفته نشده بود را اخراج کرد و به کابل بازگرداند.

مقامات کشور آلمان همچنین اعلام کردند که به زودی یک گروه دیگر نیز از این کشور اخراج می شوند.

گفتنی است که اروپا از آغاز سال گذشته میلادی تاکنون همواره با چالش سیل مهاجرت های غیر قانونی مواجه بوده است.

با وجود تلاش های بسیار سران اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران بیشتر، اما همچنان افراد بسیاری هستند که در تلاش هستند خود را به اروپا برسانند.