نیروی دریایی ارتش و سپاه مستقر در استان بوشهر مایه عزت کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با فرماندهان منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای نیروی دریایی ارتش و تشکر از تلاش ها و کوشش های کارکنان منطقه دوم دریایی بوشهر، با بیان اینکه نیروی دریایی ایران تاریخی کهن دارد، اظهار داشت: در تاریخ دریانوردی ایران هیچگاه نیروی دریایی به اقتدار امروز نبوده و این خود موجب این شده که نظام ما دارای یک اقتدار ویژه هم در حوزه دریا و هم هندسه سیاسی و بین المللی شود.

وی با بیان اینکه اقتدار دریایی حال حاضر کشور در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به وجود آمده، افزود: انقلاب اسلامی ایران منشأ تحولات بسیار عظیمی شد که یکی از آن تحولات، اقتدار نیروهای مسلح در تمامی عرصه‌های هندسی نیروهای نظامی است و این از آثار و برکات این انقلاب است.

آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: تا پیش از انقلاب در عرصه تجهیزات نظامی همواره یک کشور وابسته بوده ایم ولی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به یک خودکفایی در این عرصه رسیده ایم.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه این خودکفایی در منطقه بی نظیر است و در حال دستیابی به یک توانمندی در عرصه بین المللی هستیم، ادامه داد: هم اینک جزء محدود کشورهایی هستیم که به تولید سخت افزارهای نظامی دریایی دست پیدا کرده ایم و الحمدالله به زودی می توانیم این تجهیزات را به کشورهای دوست صادر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه میدانی هیچ‌گاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اقتدار حضور میدانی کنونی نبوده است.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: در گذشته محدوده فعالیت نیروی دریایی ارتش تنها در خلیج فارس و دریایی عمان بود ولی اکنون با تدابیر فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای ما وارد دریاها، آبراه های بین المللی و اقیانوس ها شده ایم.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر بیان داشت: مجموعه یک خانواده بزرگ است که این خانواده بزرگ برای نظام مولّد اقتدار است.

وی تصریح کرد: اساساً همیشه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران برای نظام تعیین کننده بوده به همین خاطر مقام معظم رهبری، نیروی دریایی ایران را نیروی دریایی راهبردی عنوان کرده‌اند.

آیت الله صفایی بوشهری تأکید کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استقلال و اقتدار نظام دارای نقش تعیین کننده است و مایه اقتدار، توانمندی و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه بخش عظیمی از نظم نوین آینده جهان، منوط به مدیریت دریاها است، اظهار داشت: اگر یک قدرت بتواند دریاها را مدیریت کند می تواند بخش عظیمی از آن نظم و هندسه جهانی را طراحی و اعمال نظر کند.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: اقتدار دریایی یک نظام موجب استقلال و توانمندی آن نظام در عرصه های مقاومت و دفاع است و اگر این اقتدار، اقتدار بین المللی باشد مایه اعمال نفوذ و سهم داشتن در نظم نوین جهان خواهد بود.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر تأکید کرد: به همین خاطر ما باید یک نیروی دریایی فوق العاده قوی در زمینه های سخت افزار، نرم افزار و تولید منابع انسانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران باید در تولیدات مورد نیاز، خودکفا باشد، افزود: اکنون بخش عظیمی از نیازهای نظامی کشور را خود تولید می کنیم اما باید به درجه ای برسیم که دیگر کشورها علاوه بر اینکه ما را خودکفا می دانند به عنوان یک کشور مرجع نیز بشناسند.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی نیروهای مسلح است، پیشنهاد داد: یک نشست فوق العاده اقتصاد مقاومتی نیروی مسلح برگزار و در این رابطه با شناسایی نیازها و عرضه به مراکز دانش بنیان، تمامی ابعاد اقتصاد مقاومتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک پروژه به شکل مدوّن طراحی و عملیاتی گردد.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر در همین رابطه افزود: دشمن در عرصه تحریم ها قبل از هر چیز، ابتدا خرید و فروش تجهیزات نظامی را تحریم می کند چون باعث اقتدار است.

وی بیان داشت: الحمدالله منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور همیشه به عنوان یک نیروی خوشنام، جدی، فرهنگی، ولایی، شجاع و دلیر مطرح بوده و گواه این مسئله، ناوچه پیکان و عزیزانی است که آن حماسه را آفریدند.

آیت الله صفایی بوشهری در پایان تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در استان بوشهر و نیروی دریایی سپاه، مکمل و در کنار هم و مایه افتخار و عزت نه تنها استان بلکه ایران هستند و همیشه منشأ تحقق عملیات حماسه آفرین بوده اند.