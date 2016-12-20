مهلت ۶ ماهه استاندار خراسان جنوبی برای ساماندهی گلزارهای شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی صبح سه شنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان جنوبی بیان کرد: گلزار شهدا برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه امید است شرایطی فراهم شود که تمامی گلزارهای شهدای خراسان جنوبی را ساماندهی کنیم، اظهار کرد: باید اعتبار کنونی را بر روی گلزارهای نیمه تمام متمرکز کنیم.

پرویزی ادامه داد: تمامی گلزارهایی که در دست اقدام برای ساماندهی هستند، تا پایان تیرماه سال آینده به اتمام برسند.

وی با بیان اینکه باید بر روی پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، تمرکز کنیم، گفت: در این راستا کمیته ای متشکل از بنیاد شهید، دفتر بودجه و برنامه ریزی استانداری و فرمانداری ها از گلزارهای در دست اقدام بازدید کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: این کمیته باید وضعیت پیشرفت پروژه را بررسی کنند تا اعتبارات مورد نیاز برای اتمام آن برآورد شود.

پرویزی ادامه داد: همچنین باید عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه ایثار و شهادت مورد ارزیابی قرار گیرد و از عملکردهای برتر تجلیل شود.

وی با اشاره به چاپ کتاب وصیت نامه های شهدای خراسان جنوبی، اظهار کرد: امروزه آمار کتابخوانی کاهش یافته است.

پرویزی خواستار توزیع سی دی وصیت نامه شهدا در سطح مدارس استان شد و گفت: نباید فعالیت خود را بر روی چاپ کتاب متمرکز کنیم.

یادواره های شهدا اثربخشی مثبت و فرهنگی داشته باشند

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا در سطح استان، بیان کرد: باید این یادواره ها اثربخشی مثبت و فرهنگی داشته باشند.

پرویزی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا در روزهای نزدیک به انتخابات کم شود، گفت: همچنین باید بر روی کیفیت یادواره ها دقت شود.

وی ادامه داد: تعدد و تکرار برنامه ها از کیفیت آن ها می کاهد بنابراین باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

پرویزی با اشاره به رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی بیان کرد: برخی از این افراد مسایل و مشکلاتی دارند که باید به مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی ادامه داد: رزمندگان هم مانند شهدا، جنگ دفاع مقدس را مدیریت کرده و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند بنابراین نباید رها شوند.

حمایت استاندار از رزمندگان خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه رزمندگان استان باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند، افزود: مشکلات وام و مسکن این افراد را مورد حمایت و کمک قرار می دهیم.

وی با اشاره به مطالبه خانواده های شهدا از دولت بیان کرد: در سال جاری ۵۳۰ میلیارد تومان بدهی این خانواده ها در سطح کشوری پرداخت شده است.

پرویزی با بیان اینکه خانوداه های شهدا چراغ جامعه هستند، گفت: نباید سرکشی از این افراد مورد غفلت قرار گیرد.

وی خواستار ساماندهی در سرکشی از خانواده های شهدا شد و افزود: برخی از خانواده ها چندین سال سرکشی نمی شوند.