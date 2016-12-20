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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه:

روزانه ۵۰۰ تن زباله خانگی در ارومیه تولید می شود

روزانه ۵۰۰ تن زباله خانگی در ارومیه تولید می شود

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در شهر ارومیه روزانه بالغ بر ۵۰۰ تن زباله خانگی تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار خانی بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند ارومیه اظهارداشت: در شهر ارومیه روزانه بالغ بر ۵۰۰ تن زباله خانگی تولید و به روش های مکانیزه و غیر مکانیزه جمع آوری و به سایت زباله شهری واقع در نازلو منتقل می شود.

وی ادامه داد: حدود ۲.۵ الی سه تن نیز پسماند عفونی از ۱۲ بیمارستان خصوصی و دولتی ارومیه تولید می شود که پس از بی خطر سازی و تایید کارشناسان به سایت دفن منتقل خواهد شد.

خانی با بیان اینکه گزارش بازدید اخیر کارشناسان حاکی از آن است که متاسفانه در چند روز گذشته پسماندهای عادی و پسماندهای بیمارستانی دفن و پوشش دهی مناسبی نداشته اند، خواستار توجه بیشتر و جدی تر سازمان مدیریت پسماند و مجموعه شهرداری در این خصوص شد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب سایت زباله شهری گفت: با توجه به حساسیت موضوع در طول چهار ماه اخیر شش کارگروه تخصصی پسماندهای عادی و عفونی با محوریت رسیدگی به وضعیت سایت زباله شهری ارومیه تشکیل شده است.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری ارومیه و رئیس کارگروه مدیریت پسماند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید توجه جدی به بهداشت و سلامت جامعه و مردم دارد، تاکید کرد: باید برای ساماندهی پسماند و زباله های بخش ها و روستاهای شهرستان ارومیه برنامه ریزی ویژه شود.

عباس موسوی با اشاره به اینکه رسیدگی به موضوع مدیریت پسماند باید به صورت جدی توسط ادارات متولی و شهرداری ها پیگیری شود عنوان کرد:محل های مناسب برای انتقال، بازیافت و دپوی پسماند شناسایی و آماده سازی شده و اکنون نسبت به جمع آوری زباله های دپو شده در نقاط مختلف و پاکسازی و انتقال پسماند اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر در جمع آوری و انتقال زباله مشکل خاصی وجود ندارد اما در دفن پسماندهای جمع آوری شده در روستاها و بخصوص زباله های عفونی مراکز درمانی، مشکلاتی وجود دارد که باید تدابیری برای رفع این کاستی ها اتخاذ شود.

موسوی مدیریت پسماندهای پزشکی و صنعتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: واحدهایی که دارای پسماند ویژه هستند باید توسط اداره محیط زیست شناسایی و ساماندهی شده و شهرداری ها پیگیری لازم را در این زمینه انجام دهند.

کد مطلب 3855473

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