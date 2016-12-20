روزانه ۵۰۰ تن زباله خانگی در ارومیه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مختار خانی بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند ارومیه اظهارداشت: در شهر ارومیه روزانه بالغ بر ۵۰۰ تن زباله خانگی تولید و به روش های مکانیزه و غیر مکانیزه جمع آوری و به سایت زباله شهری واقع در نازلو منتقل می شود.

وی ادامه داد: حدود ۲.۵ الی سه تن نیز پسماند عفونی از ۱۲ بیمارستان خصوصی و دولتی ارومیه تولید می شود که پس از بی خطر سازی و تایید کارشناسان به سایت دفن منتقل خواهد شد.

خانی با بیان اینکه گزارش بازدید اخیر کارشناسان حاکی از آن است که متاسفانه در چند روز گذشته پسماندهای عادی و پسماندهای بیمارستانی دفن و پوشش دهی مناسبی نداشته اند، خواستار توجه بیشتر و جدی تر سازمان مدیریت پسماند و مجموعه شهرداری در این خصوص شد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب سایت زباله شهری گفت: با توجه به حساسیت موضوع در طول چهار ماه اخیر شش کارگروه تخصصی پسماندهای عادی و عفونی با محوریت رسیدگی به وضعیت سایت زباله شهری ارومیه تشکیل شده است.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری ارومیه و رئیس کارگروه مدیریت پسماند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید توجه جدی به بهداشت و سلامت جامعه و مردم دارد، تاکید کرد: باید برای ساماندهی پسماند و زباله های بخش ها و روستاهای شهرستان ارومیه برنامه ریزی ویژه شود.

عباس موسوی با اشاره به اینکه رسیدگی به موضوع مدیریت پسماند باید به صورت جدی توسط ادارات متولی و شهرداری ها پیگیری شود عنوان کرد:محل های مناسب برای انتقال، بازیافت و دپوی پسماند شناسایی و آماده سازی شده و اکنون نسبت به جمع آوری زباله های دپو شده در نقاط مختلف و پاکسازی و انتقال پسماند اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر در جمع آوری و انتقال زباله مشکل خاصی وجود ندارد اما در دفن پسماندهای جمع آوری شده در روستاها و بخصوص زباله های عفونی مراکز درمانی، مشکلاتی وجود دارد که باید تدابیری برای رفع این کاستی ها اتخاذ شود.

موسوی مدیریت پسماندهای پزشکی و صنعتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: واحدهایی که دارای پسماند ویژه هستند باید توسط اداره محیط زیست شناسایی و ساماندهی شده و شهرداری ها پیگیری لازم را در این زمینه انجام دهند.