واشنگتن تحریمها علیه روسیه را تمدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی،‌ وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هفت شخصیت حقیقی، هشت شخصیت حقوقی و دو کشتی به فهرست تحریمهای آمریکا علیه روسیه افزوده شده اند.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین از ۲۶ شرکت تابعه «بانک کشاورزی روسیه» و شرکت تولید کننده گاز «نوواتک» نام برد که هر دو از سال ۲۰۱۴ مورد تحریم قرار گرفتند.

«جان ای. اسمیت» سرپرست دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: «اقدام امروز [تمدید تحریمها علیه روسیه] در واکنش به اشغال غیرقانونی [شبه جزیره] کریمه و ادامه تجاوز در اوکراین صورت گرفت».

وی در ادامه مدعی شد که «این تحریمها با هدف اِعمال فشار بر مسکو از طریق افزایش هزینه های اشغال کریمه و اختلال در فعالیتهای حامیان خشونت و بی ثباتی در اوکراین تمدید شد».