آمریکا چند بانک و خطوط کشتیرانی روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد که تحریمهای آمریکا علیه بانک «پرومسویازبانک» Promsvyazbank به همراه ۱۷ شرکت تابعه آن، از جمله شرکتهای مالی و فناوری خواهد بود.
در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که «پرومسویازبانک» بدلیل فعالیت در بخشهای دفاعی و خدمات مالی مرتبط در اقتصاد فدراسیون روسیه تحریم شده است. علاوه بر پرومسویازبانک، همچنین دارایی ۱۷ شرکت تابعه آن نیز مسدود شده، که همگی در روسیه واقع شدهاند و شامل شرکتهای مختلفی از جمله نهادهای مالی، فنی و مرتبط با املاک و مستغلات میباشند.
علاوه بر این، تحریمها پنج کشتی تجاری متعلق به پرومسویازبانک را شامل میشود. در میان این کشتیها، دو کشتی کانتینری Fesco Magadan و Fesco Moneron، دو تانکر نفت Linda و Pegas و یک کشتی باری Baltic Leader در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند که همه آنها کشتیهایی با پرچم روسیه با وزن کل تقریباً ۱۴۸۰۰۰ تن هستند.
همچنین تحریمهای آمریکا در بخش بانکی روسیه، به غیر از پرومسویازبانک، مؤسسه توسعه روسیه VEB و ۲۵ شرکت تابعه آن در روسیه، بلاروس، اوکراین و همچنین در هنگ کنگ را نیز شامل میشود.
این فهرست تحریمی یکی از شدیدترین تحریمهایی است که تا کنون آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است.
روز دوشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستوراتی را برای به رسمیت شناختن استقلال جمهوریهای دونتسک و لوهانسک امضا کرد. بر اساس معاهدات جدید، مسکو امنیت دو جمهوری روسی زبان را تضمین خواهد کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به اعمال مجموعه تحریمهایی علیه روسیه، از جمله محدود کردن دسترسی به سرمایه و بازار مالی و ممنوعیت دسترسی روسیه به برخی خدمات اتحادیه اروپا رأی مثبت دادهاند.
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