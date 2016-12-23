به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زندهیاد علی عاشوری مدیر روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران صبح امروز جمعه ۳ دیماه از مقابل منزل آن مرحوم در تهران، برگزار شد.
در این مراسم جمعی از چهرهها و فعالین حوزه فرهنگ، همکاران سابق او در موسسه نمایشگاههای فرهنگی و نیز مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین جمعی از خبرنگاران حوزه کتاب و نشر حضور داشتند. احمد مسجدجامعی، علیرضا تابش، امیرمسعود شهرامنیا، نیکنام حسینپور، همایون امیرزاده، داریوش رضوانی، حسین صفری، محمد عظیمی، حامد میرزابابایی ، مصطفی رحماندوست، برزین ضرغامی، مجتبی تبریزنیا و ... از کسانی بودند که برای بدرقه زندهیاد عاشوری در مراسم تشییع او گرد هم آمده بودند.
زندهیاد عاشوری که در ماههای اخیر با یک تومور بدخیم در ناحیه معده دست به گریبان بود، پنجشنبه ۲ دیماه در بیمارستان مدائن در تهران و در میانسالی بر اثر سرطان معده، بدرود حیات گفت. وی که دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران بود، از فعالین در حوزه نشر کتاب به شمار میرفت. زندهیاد عاشوری در این سالها در سازمانهای مختلفی که آخرین آنها موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران بود، به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی فعالیت میکرد.
پیکر این فعال حوزه فرهنگ پس از برگزاری مراسم تشییع و برای خاکسپاری در قطعه ۲۱۵ بهشت زهرا (س)، بر دستان دوستان و همکاران سابقش، رهسپار خانه ابدی شد.
در پی درگذشت زندهیاد علی عاشوری، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی، ضمن تسلیت درگذشت وی، به حسن ارتباط مرحوم عاشوری با اهالی نشر و کتاب اشاره کرده است.
در این پیام آمده است: «خبر درگذشت مرحوم آقای علی عاشوری که از همکاران پرتلاش و با سابقه حوزه کتاب بودند موجب تاثر شد. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در عرصه فرهنگ توجه به تعامل، همکاری و ارتباط دغدغه مند میان فعالان این عرصه است که مرحوم عاشوری از جمله افرادی بودند که به این موضوع توجه داشتند و به همین سبب سالها حضور آن مرحوم در عرصه نشر و کتاب خاطره نیک از ایشان به یادگار گذاشته است. درگذشت ایشان را که از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و سپس عرصه فرهنگ بودند به فعالان نشر و کتاب و به ویژه خانواده محترمشان و همکاران موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران تسلیت میگویم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت میکنم.»
