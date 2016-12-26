فردا آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد/ثبت نام ۲۰۰ هزار نفر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور از روز چهارشنبه اول دی ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده و ساعت ۲۴ فردا سه شنبه ۷ دی ماه پایان می یابد.

وی افزود: به داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام در این آزمون اقدام نکرده اند توصیه می شود در این مهلت باقی مانده با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه های منتشره در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی آزمون اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبانی که در این آزمون و از طریق سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند به عنوان داوطلب متقاضی دانشگاه آزاد نیز تلقی می شوند.

توکلی عنوان کرد: داوطلبانی که در سایت دانشگاه آزاد ثبت نام کرده اند نیز ضرورت دارد تا ۷ دی ماه در سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند و هزینه ثبت نامی آنها در دانشگاه آزاد باز گردانده خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا ساعت ۸ صبح امروز تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۰۰ داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ ثبت نام کرده اند.