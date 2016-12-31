امروز آخرین مهلت ثبت نام ارشد/ ثبت نام ۵۸۶ هزار نفر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهلت ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور سال ۹۶ ساعت ۲۴ امشب، ۱۱ دی ماه پایان می یابد.

وی با بیان اینکه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ باید در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام خود را تکمیل کنند، افزود: داوطلبان پس از ثبت نام در سایت این سازمان به عنوان متقاضی دانشگاه آزاد نیز شناخته می شوند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز تعداد ۵۸۶ هزار و ۳۴۹ داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ ثبت نام کرده اند.

توکلی عنوان کرد: داوطلبانی که قبلا در سایت دانشگاه آزاد ثبت نام کرده اند باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند بنابراین هزینه ثبت نام آنها از سوی دانشگاه آزاد عودت داده خواهد شد.

وی گفت: آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در حوزه های مربوط برگزار می شود.