مهلت مجدد برای جاماندگان آزمون ارشد/ امکان ویرایش در اسفندماه

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ شب گذشته ۱۱ دی ماه ۹۵ به پایان رسیده است، امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام برای داوطلبان در اسفند ماه فراهم می شود.

وی افزود: اطلاعات ثبت نامی داوطلبان ثبت نام کننده برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ از روز یکشنبه اول اسفندماه تا سه شنبه سوم اسفندماه برای مشاهده و ویرایش بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود در صورت تمایل فرم ثبت نامی را ویرایش کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: همچنین به منظور مساعدت به داوطلبانی که در مهلت مقرر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ ثبت نام نکرده اند، ترتیبی اتخاد شده است که از روی یکشنبه اول اسفند تا سه شنبه سوم اسفند می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ برای پذیرش در همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های مربوط برگزار می شود.