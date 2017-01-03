متقاضیان کنکور ارشد کم شدند/ افزایش ۱۰۰ هزار نفری داوطلبان دکتری

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده است، آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علیرغم یکی شدن آزمون های ارشد دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد، نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

وی یادآور شد: تعداد ۷۵۹ هزار و ۸۷۲ داوطلب در سال ۹۵ برای پذیرش در سال ۹۶ ثبت نام کرده اند. در حالی که در سال گذشته تعداد ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب و در دو سال گذشته (ثبت نام در بهمن ۹۳ و پذیرش در مهر ۹۴) تعداد ۸۱۲ هزار و ۸۱۲ داوطلب ثبت نام کرده بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: این در حالی است که امسال یک آزمون ارشد برای پذیرش در همه دانشگاه ها و از جمله دانشگاه آزاد برگزار می شود و سال های گذشته دو آزمون مجزا برای پذیرش در دانشگاه های دولتی و آزاد برگزار می شد.

توکلی اضافه کرد: البته آمار داوطلبان کارشناسی ارشد ممکن است تغییری داشته باشد که دلیل آن نیز فرصت مجدد برای جاماندگان در اسفندماه ۹۵ است. آمار نهایی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

وی درباره میزان داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) خاطرنشان کرد: آمار ثبت نام داوطلبان در آزمون های دکتری نشان می دهد که با توجه به اینکه آزمون دکتری نیز امسال ادغام شده و تنها یک آزمون برای پذیرش در دانشگاه های دولتی و آزاد برگزار می شود، تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

توکلی افزود: در سال ۹۴ که آزمون دکتری برای پذیرش در دانشگاه های دولتی بود تعداد ۲۰۱ هزار و ۶۶۰ داوطلب ثبت نام کرده بودند.این در حالی است که در کنکور دکتری ۹۵ تعداد ۱۵۸ هزار و ۲۵۳ نفر شرکت کرده اند. در دکتری سال ۹۶ با تعداد ۲۶۰ هزار و ۱۷۰ نفر به ثبت رسیده است.