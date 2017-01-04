به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور، سامانه یکپارچه تاییدیه مدرک تحصیلی با معماری سرویس گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی خواهد شد.

با راه اندازی این سامانه، تمامی دانشگاهها به صورت مستقیم به سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متصل می شوند و امکان استعلام مدارک تحصیلی برای استخدام در دستگاهها و کسب و کارهایی که به این مدارک نیاز دارند، فراهم می شود.

سامانه یکپارچه تاییدیه مدرک تحصیلی با جمع آوری تمامی اطلاعات دانشگاهها، به درگاه ملی خدمات هوشمند (GSB ) در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات متصل می شود و امکان استعلام میان دستگاهی را روی شبکه ملی اطلاعات برقرار می کند.

هم اکنون این سامانه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و قرار است تا پایان سال، قابل استفاده شود.