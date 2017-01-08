راهبرد یگان ویژه برای تأمین امنیت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن کرمی صبح یکشنبه در مراسم پایان دوره سربازان آموزشی مرکز آموزش کچویی کرج با اشاره به انتخابات پیش رو، در خصوص راهبرد یگان ویژه برای تأمین امنیت این رویداد مهم در کشور، گفت: یگان ویژه نیروی انتظامی در مأموریت‌های مهم کشوری نقش تقویت‌کننده دیگر نیروهای پلیس را بر عهده دارد.

وی به برنامه‌های سالانه فرماندهی یگان ویژه ناجا اشاره کرد و گفت: ارتقای توان یگان‌ها مدنظر قرار دارد که از طرق مختلفی ازجمله آموزش، سازمان‌دهی و به‌کارگیری تجهیزات متناسب دنبال می‌شود.

سردار کرمی با تأکید بر اینکه سازمان‌دهی سایر نیروهای پلیسی و انتظامی در مأموریت‌ها وظیفه فرماندهی یگان ویژه ناجا است، گفت: قرارگاه ظفر در مأموریت‌های مهم مسئولیت بر عهده می‌گیرد تا آمادگی نیروهای پلیس افزایش یابد.

وی بر ضرورت اشراف اطلاعاتی برای رصد حوادث تأکید کرد و گفت: این مهم وظیفه یگان ویژه است که به‌صورت مستمر در حال پایش است.

مقابله یگان ویژه ناجا با داعش در کرمانشاه

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا آموزش، سازمان‌دهی و تجهیز را جزو وظایف یگان ویژه نیروی انتظامی دانست و گفت: افزایش آمادگی نیروهای یگان ویژه در قالب مأموریت‌های قرارگاه ظفر ویژه انتخابات در دستور کار است.

وی در خصوص عملیات یگان‌های ویژه در کشور، گفت: کشور از امنیت خوبی برخوردار است امورات جاری به نحو خوبی پیش می‌رود مأموریتی که جزو مأموریت‌های اصلی یگان ویژه باشد در این چند سال نداشته‌ایم.

سردار کرمی مقابله با اغتشاشات و بحران‌ها را جزو وظایف اصلی یگان ویژه ناجا اعلام کرد و گفت: مقابله با گروه‌های تروریستی و گروگان‌گیری یکی دیگر از وظایف یگان‌های ویژه ناجا است.

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا به عملیات مقابله با گروه تروریستی داعش در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سه نفر تروریستی که قصد ورود به کرمانشاه را داشتند در یک عملیات ضربتی به درک واصل شدند.

انجام ۸ عملیات گروگانگیری در سال جاری

سردار کرمی به ۸ مورد عملیات گروگان‌گیری در سال جاری اشاره کرد و گفت: عموماً این موارد سیاسی و امنیتی نبوده است و هر ۸ عملیات با موفقیت به پایان رسیده و گروگان گیرها دستگیرشده‌اند.

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا در بخش دیگری ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی، اظهار کرد: حماسه نهم دی نمایش بیداری و اطاعت‌پذیری ملت بزرگ ایران از ولی امر مسلمین است.

وی تأکید کرد: بعد از حرکت فتنه انگیزان و آشوب گران بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقشه کشیدند تا به بهانه‌های واهی سد راه انقلاب شوند و در صورت امکان مسیر انقلاب را عوض کنند و یا درنهایت کشور را به ورطه نابودی بکشانند.

سردار کرمی اضافه کرد: روشنگری رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشیاری ملت بزرگ ایران طومار فتنه را در هم پیچید و حضور مقتدرانه مردم در حماسه نهم دی برگ زرینی دیگر در تاریخ ایران اسلامی بود.

فرمانده یگان ویژه ناجا ضمن گرامیداشت حماسه‌آفرینان نهم دی، به حماسه ۱۹ دی نیز اشاره کرد و از این حرکت به‌عنوان اولین حرکت ملت بزرگ ایران برای بیرون راندن رژیم پهلوی از کشور یادکرد و گفت: ملت ایران اسلامی در ۱۹ دی‌ماه به میدان آمدند و در مقابل ستمگران ایستادگی کردند و روند پیروزی انقلاب اسلامی را سرعت بخشیدند.

جوان انقلابی باید احساس مسئولیت کند

وی در بخش دیگری و خطاب به سربازان، گفت: هر انسانی برای دستیابی به پیشرفت و ترقی باید هدفی مشخص داشته باشد و برای تحقق هدف الگو اختیار کند.

سردار کرمی خطاب به سربازان گفت: شما در مسیری مقدس قدم گذاشتید عنوان سربازی و خدمت به کشور و انقلاب عنوانی ارزشمندی است باید قدردان شرایط موجود باشید.

وی با تأکید بر تقویت باروهای ایمانی و اعتقادی که می‌تواند در سختی‌ها به انسان کمک کند، گفت: اگر تحول و تقویت باروها و اعتقادات از درون انسان شکل بگیرد تحمل سختی‌ها آسان می‌شود.

فرمانده یگان ویژه ناجا به سربازان توصیه کرد نسبت به وظایف خود و سازمان آگاهی پیدا کنند و گفت: جوان ایرانی و انقلابی باید احساس مسئولیت کند اصل امربه‌معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت در مقابل اتفاقات پیرامونی است.

وی بابیان اینکه جوان ایرانی و انقلابی باید نسبت به حوادث پیرامون خودآگاهی داشته باشد، گفت: کسب اطلاع از وضعیت کشور و منطقه و به‌تبع جهان یکی از وظایف جوان ایرانی و انقلابی است.