ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نیازمند ۲ هزار دستگاه اتوبوس است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی در سیصد و نوزدهمین جلسه شورا با اشاره به نیاز مبرم شهر تهران به نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: در حال حاضر در ناوگان اتوبوس رانی شهر تهران بالغ بر ۶۲۰۰ اتوبوس وجود دارد که نسبت به تعداد ۷۱۰۰ عددی در ۵ سال قبل کاهش محسوسی داشته است.

وی ادامه داد: گرچه در این مدت ۶۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین از سوی شهرداری به ناوگان تزریق شده اما ما ۹۰۰ دستگاه نسبت به ۵ سال قبل کم داریم حال آنکه نیاز شهر تهران به وسایل حمل و نقل عمومی نیز افزایش یافته است. هر چند زیر ساخت های حمل و نقل عمومی از جمله خطوط بی آر تی نیز افزایش داشته است.



دنیا مالی تصریح کرد: در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران نیازمند ۲ هزار دستگاه اتوبوس است تا از این طریق اتوبوس های فرسوده نیز از چرخه حمل و نقل خارج شوند اما طبق برنامه جامع حمل و نقل ناوگان اتوبوسرانی می بایست دارای ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس باشد. این در شرایطی است که تقاضا برای حمل و نقل عمومی بسیار زیاد است.



رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: آنچه ما را نگران می کند حذف مالیات ارزش افزوده از درآمد های نقدی شهرداری در بودجه سال ۹۶ است که موجب کاهش دو هزار میلیارد تومانی بودجه شهرداری خواهد شد.



وی افزود: در سال آینده دو خط مترو به بهره برداری می رسند و با توجه به شرایط تهران و آلودگی هایی که گاه و بیگاه موجب تعطیلی می شود نیاز به حمل و نقل عمومی بسیار شدیدتر داریم لذا می بایست مدیریت شهری با اعمال یک شکل مدیریتی صحیح این عقب ماندگی را جبران کند.