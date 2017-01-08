همایش «دورنمای اقتصاد ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان، به سنتِ چندین سال گذشته، میزبان همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶» است.

علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصغر ابوالحسنی رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی دیوان دری ریاست پژوهشکده پولی و بانکی، پیام قربانی معاونت اقتصادی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری رئیس کمیته بازار سرمایه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، فیروزه خلعتبری اقتصاد دان، رویا طباطبایی یزدی رئیس سازمان ملی بهره‌وری، محمدرضا رنجبر فلاح مدیر عامل سابق بانک تجارت، حسین کنعانی‌‍مقدم رئیس کمیته اصل ۴۴ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهروز ملکی تحلیل‌گر ارشد بازار مسکن، امیر باقری مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سیداحسان خاندوزی معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن و محمدعلی سبحان‌اللهی ریاست دانشگاه خوارزمی سخنرانان اصلی این همایش هستند.

پنل اول این همایش، به بررسی «اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ و پنل دوم آن به بررسی «چشم‌انداز بازارهای مالی (بازار سرمایه، پول و بیمه)» اختصاص دارد.

این همایش، نهم اسفندماه سال‌ جاری، از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام یا اخذ اطلاعات همایش به وب‌ سایت EventIranian.ir مراجعه کرده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۳۹ تماس حاصل کنند.