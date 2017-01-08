واکنش نتانیاهو به عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است، عملیات شهادت طلبانه ای که امروز توسط یک شهروند فلسطینی در بیت‌ المقدس به انجام رسید، توسط یکی از حامیان داعش به انجام رسیده است!

وی بدون ارائه اسناد و مدارکی در این باره مدعی شد: تمامی شواهد حاکی است که عامل این حمله احتمالاً به گروه تروریستی داعش مرتبط بوده است.

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی که تصاویر عیادت وی از تروریستهای زخمی شده تا کنون در تمامی رسانه ها بارها و بارها منتشر شده است؛ در ادامه افزود: می دانیم که حملاتی در اینجا به انجام می رسد و لذا می تواند میان آن ها از فرانسه تا برلین و اکنون هم در بیت المقدس ارتباط برقرار باشد.

لازم به ذکر است، یک شهروند فلسطینی امروز در عملیاتی شهادت طلبانه به وسیله خودروی خود شماری از نظامیان صهیونیست را زیر گرفت که به دنبال آن ۶ نفر به هلاکت رسید و ۱۵ نفر به شدت زخمی شدند.