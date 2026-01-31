حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر بیش از ۴۳۰ برنامه فرهنگی ورزشی در اقصی نقاط استان خوزستان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه ها در سه بخش ورزشی، فرهنگی و عمرانی تقسیم بندی شدند که از مهترین آنها می‌توان به برگزاری جشنواره ها و همایش های بزرگ ورزشی، افتتاح ۱۳ پروژه ورزش و جوانان، همایش های پیاده روی خانوادگی، میزبانی چند رویداد و اردوی ملی در رشته های پارا تیراندازی با کمان و بوکس و رویینگ، برپایی غرفه فرهنگی ورزشی در جشن بزرگ ۱۵ بهمن ماه اهواز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، تجدید میثاق با شهدا، اجرای زنگ زورخانه ای صدای انقلاب در زورخانه های سراسر استان اشاره کرد.

بنی تمیم در ادامه با اشاره به افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی گفت: افتتاح چهار خانه جوان، افتتاح سالن چند منظوره خویس شهرستان شوش، جاده سلامت و تندرستی شهرستان لالی از پروژه های شاخص افتتاحی در ایام پیش رو هستند.

وی با اشاره به تقارن دهه فجر و هفته جوان عنوان کرد: همزمان در حوزه جوانان بیش از ۳۵۰ برنامه تدارک دیده شده است که از شاخص ترین رویدادهای این حوزه افتتاح چهار خانه جوان در چهار شهرستان اندیمشک، شوشتر، مسجدسلیمان و هویزه است که در نوع خود در سطح کشور بی نظیر هستند.

بنی تمیم در پایان عنوان کرد: در عرض چهار سال گذشته ۲۵۸ پروژه ورزشی افتتاح شدند که با احتساب پروژه هایی که در دهه فجر و هفته جوان به بهره برداری می‌رسند به بیش از ۲۷۰ پروژه خواهند رسید.