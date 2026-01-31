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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

شهرک فرآوری مواد معدنی در خراسان جنوبی ایجاد شود

شهرک فرآوری مواد معدنی در خراسان جنوبی ایجاد شود

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: ایجاد شهرک فرآوری معدنی، مهم‌ترین و مؤثرترین راهکار به منظور جلوگیری از خام‌فروشی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در جلسه شورای معادن، با اشاره به ظرفیت‌های بکر معدنی استان، بیان کرد: این استان دارای ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف به ویژه معادن بوده که توجه به آن‌ها میتواند باعث رشد هر چه بیشتر اقتصاد استان شود.

وی با بیان اینکه اجرای دو مصوبه ساماندهی مسئولیت اجتماعی معادن و ایجاد شهرک فرآوری ذخایر معدنی مورد تأکید است، گفت: لازم است با طراحی یک بانک اطلاعاتی جامع از معادن فعال، آورده‌های مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی معادن متناسب با نیازهای هر شهرستان‌ هزینه شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه مردم باید انتفاع و سود معادن را در محل زندگی خود لمس کنند، افزود: با ایجاد شهرک فرآوری و ممانعت از خروج ذخایر خام، سهم استان از ارزش افزوده معادن افزایش می‌یابد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین ایجاد شهرک فرآوری معدنی، مهمترین و مؤثرترین راهکار به منظور جلوگیری از خام‌فروشی است، گفت: پرهیز از خام‌ فروشی ذخایر معدنی همچنان به عنوان یک اصل مهم در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی مکلف هستند با بررسی شرایط استان، نسبت به شناسایی مکان‌های مناسب، تأمین زیرساخت‌ها، بررسی چالش‌ها و موانع احتمالی و ... در زمینه راه‌اندازی شهرک فرآوری مواد معدنی اقدام کنند.


کد مطلب 6735776

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