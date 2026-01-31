به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک دهه مبارک فجر و اعیاد ماه شعبان، از نقش اثرگذار رسانه‌ها در تبیین دستاوردها و آگاهی‌بخشی عمومی قدردانی کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها، صنایع تبدیلی، روش‌های نوین آبیاری و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی، از مهم‌ترین ثمرات انقلاب اسلامی در این بخش است.

بهرامی با تشریح ابعاد طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها افزود: در گذشته، تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، علاوه‌بر نبود شفافیت، موجب ایجاد تقاضای کاذب، کاهش بهره‌وری و قاچاق معکوس می‌شد، اجرای طرح جدید همراه با کالابرگ الکترونیکی، زمینه شفافیت و تعادل بازار را فراهم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در مرحله نخست اجرای طرح کالابرگ، حدود ۹۶۰ هزار نفر در استان مشمول شدند و بیش از ۹۳۰ هزار نفر در همان روز اول کالابرگ خود را دریافت کردند که این موضوع نقش مهمی در ایجاد تقاضای مؤثر داشت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مرغ خاطرنشان کرد: در آذرماه به دلیل افزایش تولید، عرضه مرغ بالا بود و شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از افت شدید قیمت‌ها، نزدیک به ۱۳۰ تن مرغ مازاد را خریداری کرد، در صورت عدم انجام این خرید حمایتی، قیمت‌ها به‌شدت سقوط می‌کرد و تولیدکنندگان در شرایط آزادسازی یارانه‌ها با مشکل نقدینگی مواجه می‌شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای تولید قراردادی، تأمین نهاده توسط شرکت پشتیبانی و ایجاد کیف پول اعتباری سه‌ماهه از طریق بانک کشاورزی، از جمله اقدامات حمایتی برای دامداران و مرغداران بوده که نشان‌دهنده کارآمدی این طرح است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای حوزه کارون گفت: حوزه کارون ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه باغات دارد و توسعه باغبانی در این منطقه می‌تواند منجر به استفاده بهینه از منابع آب و خاک و ایجاد درآمد پایدار برای مردم شود. مطالعات اولیه این طرح انجام شده و پیگیری آن در سطح ملی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از محل اعتبارات استانی، ۱۲۵ میلیارد تومان برای پروژه‌های مرتبط با حوزه کارون اختصاص یافته که ۱۰۰ میلیارد تومان آن ویژه تأمین و انتقال آب و عمدتاً در راستای توسعه این حوزه هزینه می‌شود.

وی با اشاره به شرایط خشکسالی سال گذشته گفت: در برخی مناطق از جمله سبزکوه، منابع آبی دچار افت شدید شد و باغات با کم‌آبی مواجه بودند که با اخذ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل بحران، آبرسانی سیار برای کشاورزان انجام شد.

بهرامی افزود: در حوزه آب و خاک، طی یک سال گذشته بیش از ۷۰ رشته قنات لایروبی، ۴۰ کیلومتر کانال بازسازی و ۹۰ کیلومتر لوله برای آبرسانی خریداری و در اختیار کشاورزان قرار گرفت. همچنین بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بخشی نیز با اعتبارات دولتی اجرا شد و هشت پروژه جدید تأمین و انتقال آب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شده است.

وی در بخش تولیدات گیاهی با اشاره به توسعه گلخانه‌ها گفت: توسعه گلخانه‌ها از سیاست‌های جدی استان است و در دهه فجر امسال ۱۵ واحد گلخانه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین در هفته دولت نیز تعداد مشابهی افتتاح شد و در مجموع حدود ۴۰ واحد گلخانه‌ای در سال جاری به ظرفیت استان افزوده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر ۲۶۸ واحد گلخانه‌ای با سطحی حدود ۱۲۰ هکتار در استان فعال است که ۱۰۴ هکتار آن به تولید سبزی و صیفی و فلفل دلمه‌ای اختصاص دارد.

وی با تأکید بر نقش صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها در تنظیم بازار اظهار کرد: هزار تن سردخانه فعال در استان وجود دارد و حدود ۲۴۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در دست ساخت است. تعادل قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، نتیجه وجود همین زیرساخت‌هاست؛ به‌طوری که روزانه حدود دو هزار تن سیب‌زمینی از سردخانه‌های استان وارد بازار یا صادر می‌شود.



