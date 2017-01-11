به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری پانزدمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی صبح امروز چهارشنبه ۲۲ دی ماه با حضور نجف قلی حبیبی دبیر علمی این این همایش، غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی ایران، احسان‌الله شکراللهی مدیرکل نسخ خطی این سازمان و علی اوجبی دبیر هیات داوران پانزدهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی در محل این سازمان در تهران برگزار شد.

در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی ایران از برگزاری مراسم پایانی پانزدهمین دوره بزرگداشت حامیان نسخ خطی در روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ساعت ۱۵ در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد و ضمن تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی پیام وی را به چهاردهمین دوره این همایش که در سال ۱۳۹۳ برگزار شد مجددا قرائت کرد.

وی گفت: امسال نیز مانند دوره‌های قبل ما از یکی از بزرگان عرصه نسخه‌های خطی به صورت ویژه تجلیل می کنیم که بر این اساس استاد نجیل مایل هروی پژوهشگر اهل افغانستان و زاده شهر هرات که ده‌ها اثر در این حوزه به رشته تحریر درآورده است، با تصمیم هیئت علمی پانزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور افغانستان پیامی را به مناسبت تجلیل از نجیب مایل هروی صادر کرده که در آئین اختتامیه این برنامه و به احتمال زیاد از سوی سفیر افغانستان در ایران قرائت خواهد شد.

وی همچنین از نامگذاری پانزدهمین دوره آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی به نام استاد سید عبدالله انوار به عنوان یکی دیگر از تصمیمات مجریان این برنامه سخن گفت.

در ادامه این نشست خبری نجف قلی حبیبی دبیر علمی این همایش هم ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به نقش او در شکل بندی به ساختار اداره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که ایشان رئیس جمهور شدند، این بحث مطرح بود که کتابخانه ملی زیرمجموعه کدام نهاد فعالیت کند؟ بعد از بحث‌های فراوان، اداره این مجموعه به نهاد ریاست جمهوری واگذار شد که آقای هاشمی در این خصوص نقش مهمی ایفا کرد.

وی افزود: نسخ خطی از سرمایه های ملی ما به شمار می روند و همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی با هدف تجلیل از فعالان این حوزه هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.

حبیبی با اشاره به گروه های ۸ گانه ارزیابی و داوری در پانزدهمین دوره آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، شامل فهرست نویسی، چاپ عکسی، دین، فلسفه، تاریخ، اسناد، ادبیات فارسی، ادبیات عربی و علوم و فنون از اصلاح آئین نامه برگزاری این همایش در دوره پانزدهم خبر داد و گفت: یکی از اصلاحات صورت گرفته، دوسالانه شدن این آئین بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قیمت گذاری نسخ خطی کار دشواری است و استاندارد مشخصی هم برای آن تدوین نشده است، ضرورت برنامه ریزی های اساسی در این خصوص را یادآور شد.

در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی احسان شکرالهی مدیرعامل نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی، پرداخت هزینه ۱۴ میلیون تومانی برای تهیه نسخه نفیس «سفینه تبریز» توسط کتابخانه مجلس را در دوران سازندگی و با وجود کمبود بودجه های جاری در آن دوره، از کمک های موثر آیت الله هاشمی به نسخ خطی نام برد و گفت: این مهم به یمن ریاست عالیه آیت الله هاشمی رفسنجانی بر کتابخانه مجلس در آن دوره صورت گرفت.

مدیرکل نسخ خطی کتابخانه ملی در ادامه از رونمایی کتابی در تجلیل از حامیان نسخ خطی به همت علی اوجبی در پانزدهمین دوره آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی خبر داد و با اشاره به اهمیت نسخ خطی در حوزه میراث فرهنگی کشور، گفت: اگر پیشینه علمی، هنری، ادبی و تاریخی ما مشخص نباشد، حکم فردی را پیدا می کنیم که پدر و مادر خودش را نمی شناسد.

وی در ادامه از تقدیر از چند پیشکسوت در حوزه های مدیریت نسخ خطی، کتابداری، مرمت، اهدای نسخ خطی، فراهم آوری نسخ خطی و نشر نسخ خطی به عنوان بخش جنبی پانزدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی خبر داد.

در این نشست همچنین علی اوجبی دبیر هیئت داوران این مراسم با اشاره به بازنگری در آئین نامه های دوره های قبلی بزرگداشت حامیان نسخ خطی با بهره گیری از آئین نامه جایزه کتاب سال و اقتباس از آن، از تدوین شیوه نامه جدید داوری و ارزیابی این برنامه خبر داد و گفت: ما با حذف بسیاری از بخش هایی که تا پیش از این در این مراسم بود، روی کتابهای حوزه نسخه شناسی متمرکز شدیم.

وی افزود: در بخش جنبی هم با هدف تقدیر از فعالان حوزه نسخ خطی، بر اساس اطلاعاتی که از طرف شخصیت های حقیقی و حقوقی به ما در دبیرخانه می رسید، ارزیابی صورت گرفت، در عین حال در بخش های ۸ گانه این آئین ما با بهره گیری از کمک ۳۰ نفر به عنوان داور، کتابهایی را که در حوزه تصحیح متون و فهرست نگاری نسخ خطی منتشر شده است، مطابق با اطلاعاتی که از آنها در سایت خانه کتاب و کتابخانه ملی داشتیم، مورد ارزیابی قرار دادیم.

به گفته اوجبی با توجه به دوسالانه شدن آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، کلیه آثار مذکور که در سالهای ۹۳ و ۹۴ برای اولین بار منتشر شده اند، مدنظر هیئت داوران بوده است که پس از ارزیابی نهایی، در تمامی ۸ شاخه این آئین، نفراتی به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر انتخاب شدند.