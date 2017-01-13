سعید سهیلی کارگردان سینما که فیلم «گشت ۲» او در بخش مسابقه ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: این فیلم تقریبا آماده نمایش است اما هنوز سکانس پایانی آن را فیلمبرداری نکرده ایم. ما پیشتر می خواستیم برای ضبط این قسمت به دوبی برویم اما حالا در نظر داریم سکانس پایانی «گشت ۲» را در ارمنستان فیلمبرداری کنیم.

وی در پایان گفت: کار صداگذاری و تدوین این اثر به پایان رسیده است اما با توجه به اینکه حمید فرخ نژاد در آمریکا به سر می برد و ساعد سهیلی مشغول ایفای نقش در «ماهور» به کارگردانی حمید زرگرنژاد در اهواز است و پولاد کیمیایی نیز در فیلم سینمایی «خفگی» به کارگردانی فریدون جیرانی بازی می کند ما منتظریم تا کارهای این افراد به پایان برسد و سکانس پایانی را فیلمبرداری کنیم.

در خلاصه داستان «گشت ۲» که توسط سعید سهیلی و حمید فرخ‌نژاد تهیه می شود، آمده است: عباس و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد شده، سراغ عطا می روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی به هوش آمده و به زندگی عادی بازگشته است. این سه رفیق دوباره با هم همراه شده، در پی کاری شرافتمندانه می‌گردند. اما پس از تلاش های بسیار، ناچار می‌شوند دوباره ...

لیست عوامل فیلم سینمایی «گشت ۲» عبارتند از کارگردان: سعید سهیلی، فیلمنامه‌نویسان: مهدی محمدنژادیان و سعید سهیلی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه: عباس بلوندی، تدوینگر: حسن ایوبی، طراح لباس: مهناز غنی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، مجری طرح و مدیر تولید: رحمت عبدالله زاده، طراح گریم: امید گلزاده، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: حسن لفافیان، دستیار برنامه ریز: مسعود جیرانی، دستیار دوم کارگردان: حمیدرضا بیدگل، دستیار سوم کارگردان: محمد منتظمی، منشی صحنه: شیدا باسمه چی، عکاس: محمد بدرلو، تصویربردار پشت صحنه: یاسر حمزه، دستیار یک فیلمبردار: امید رخُ افروز، دستیار دو فیلمبردار: هادی منوچهر پناه، نورپرداز: حامد اوتادی، دستیار نور: علی ایزدی، دستیار نور: آرمین عجزی، بازیگران حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهاره افشاری، ترلان پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی، اسدالله یکتا، صفر کشکولی، محمد الهی، فاطمه شکری، داوود مقدادی، رضا شمس الدین، فاطمه مرتاضی، منصور نوبخت، ملیحه جلیلی، محمدعلی نقلی لو، هادی افضلی، محمدکریم ولدخانی، شهرام احمدنیا و مهدی ماهانی.