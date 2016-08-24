به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «گشت ۲» به کارگردانی سعید سهیلی که روزهای پایانی ساخت خود را سپری می‌کند این روزها در بهارستان در حال انجام است و در این مکان سکانس های مربوط به خانه شخصیت مریم که بهاره کیان افشار ایفاگر آن است، ضبط می شود.

بنابراین گزارش احتمالا عوامل این فیلم سینمایی به همراه سه بازیگر اصلی، حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلی و پولاد کیمیایی سفر یک روزه ای به دبی داشته باشند.

فیلمبردای «گشت ۲» ۸ شهریور ماه به پایان می رسد و قرار است آخرین سکانس آن در جاده قم فیلمبرداری شود.

در خلاصه داستان «گشت ۲» که توسط سعید سهیلی و حمید فرخ‌نژاد تهیه می شود، آمده است: عباس و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد شده، سراغ عطا می روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی به هوش آمده و به زندگی عادی بازگشته است. این سه رفیق دوباره با هم همراه شده، در پی کاری شرافتمندانه می‌گردند. اما پس از تلاش های بسیار، ناچار می‌شوند دوباره... .

لیست عوامل فیلم سینمایی «گشت ۲» عبارتند از کارگردان: سعید سهیلی، فیلمنامه‌نویسان: مهدی محمدنژادیان و سعید سهیلی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه: عباس بلوندی، تدوینگر: حسن ایوبی، طراح لباس: مهناز غنی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، مجری طرح و مدیر تولید: رحمت عبدالله زاده، طراح گریم: امید گلزاده، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: حسن لفافیان، دستیار برنامه ریز: مسعود جیرانی، دستیار دوم کارگردان: حمیدرضا بیدگل، دستیار سوم کارگردان: محمد منتظمی، منشی صحنه: شیدا باسمه چی، عکاس: محمد بدرلو، تصویربردار پشت صحنه: یاسر حمزه، دستیار یک فیلمبردار: امید رخُ افروز، دستیار دو فیلمبردار: هادی منوچهر پناه، نورپرداز: حامد اوتادی، دستیار نور: علی ایزدی، دستیار نور: آرمین عجزی، تراولینگ: فرانک کیان، دستیار تراولینگ: علی منوچهر پناه، سینه موبیل فیلمبرداری: احمد آل زمانی، دستیار اول صحنه: حبیب کریم زاده، صحنه: میثم کرمی، مدیر صحنه: اصغر اسدی، دکوراتور: محمد جامه بزرگی، دستیار صحنه: ابوالفضل چاه هه، سینه موبیل صحنه: حسن اصفهانی، دستیار تدوین: حسین حشمت نیا، دستیار لباس: گلاره دربندی، علی محمدی، صدابردار: امید عاشوری، دستیار صدا: وحید آقایی، مدیر تدارکات: سعید کنگاور نظری، دستیار تدارکات: امیر کشاورز، دستیار تدارکات: امیر هوشنگ اصغری، تدارکات: محمدرضا نیازیان - محمدعلی نیازیان، مجری گریم: ایمان خیراندیش، مریم سلیقه، عماد صمدی، دستیار گریم: حسین عابدینی، حمل و نقل: حسن محمدزاده، حمید نجاری، کاظم فاطری، حمیدرضا ره حقی، بابک گنگاور نظری، مجید فرخ، محسن اقتداری، حمیدرضا کامرانی، اصغر خاکبازان، بهرام مختاری، مشاور رسانه ای: مسعود نجفی.

بازیگران: حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهاره افشاری، ترلان پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی، اسدالله یکتا، صفر کشکولی، محمد الهی، فاطمه شکری، داوود مقدادی، رضا شمس الدین، فاطمه مرتاضی، منصور نوبخت، ملیحه جلیلی، محمدعلی نقلی لو، هادی افضلی، محمدکریم ولدخانی، شهرام احمدنیا و مهدی ماهانی.