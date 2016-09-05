بازیگران جدید فیلم سینمایی «اسرافیل» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه «اسرافیل» نوشته مشترک آیدا پناهنده و ارسلان امیری است و مستانه مهاجر تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد.

«اسرافیل» درامی درباره چالش ها و نیازهای عاطفی و روابط انسانی است. پیش تولید این فیلم سینمایی به تازگی آغاز شده است و مذاکراتی با برخی بازیگران صورت گرفته است. پیش بینی می شود تعدادی از عوامل و بازیگران فیلم سینمایی «ناهید» در دومین پروژه سینمایی آیدا پناهنده نیز همکاری کنند.

تاکنون حضور هدیه تهرانی، پژمان بازغی و مریلا زارعی به عنوان بازیگران اصلی «اسرافیل» و سه بازیگر جدید علی عمرانی، پوریا رحیمی سام و هدی زین العابدین در این فیلم قطعی شده است.

گروه سازنده «اسرافیل» در حال انتخاب سایر بازیگران فیلم و همچنین بازبینی لوکیشن های آن در تهران و شمال ایران هستند و اوایل مهر ماه ساخت فیلم را آغاز می کنند.

عوامل و دست اندرکاران فیلم سینمایی «اسرافیل» عبارتند از کارگردان: آیدا پناهنده، نویسندگان: ارسلان امیری، آیدا پناهنده، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، تدوین: هایده صفی یاری، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم زاده، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: رضا سخایی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح لباس: سارا سمیعی، عکاس: امید صالحی، دستیار اول طراح: رشید حسینی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، تبلیغات فضای مجازی: آریان امیرخان، امور مالی: نساء حشمتی، دستیاران صحنه: حمید عامری، ابراهیم ناصری، مدیر صحنه: فرشاد مهد یادگار، دستیار دوم کارگردان: مهدی فهیمی، فیلمبردار پشت صحنه: هادی احمدی، دستیار برنامه ریز: مجید حقیقت، مدیر تدارکات: رضا بداقی، دستیاران تدارکات: مهدی محمدی، مهیار محمدی، رضا مهری، مجری طرح : حامد پروین خسروی، تهیه کننده: مستانه مهاجر.