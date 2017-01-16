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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

«ناردون» همراه با پشت صحنه به شبکه نمایش خانگی رسید

«ناردون» همراه با پشت صحنه به شبکه نمایش خانگی رسید

«ناردون» به کارگردانی فریدون حسن پور وارد شبکه نمایش خانگی شد.

به گزارش خبرگزلری مهر، نسخه خانگی کمدی «ناردون» ساخته فریدون حسن پور از طریق موسسه گلرنگ رسانه در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

امین حیایی، مهران غفوریان، سیروس گرجستانی، امیر نوری، لیلا اوتادی، شهرام قاعدی و جواد رضویان از جمله بازیگران این پروژه هستند، «ناردون» توسط منصور سهراب پور تولید شده است.

اغلب لوکیشن های «ناردون» در طبیعت بکر شمال کشور قرار داشته و فیلم داستانی مفرح را درباره آدم هایی روایت می کند که بنا می شود برای کمک به کاهش هزینه هایشان، مراسم عروسی خود را همزمان با مراسم عزا برگزار کنند!

«ناردون» از جمله کمدی های پرفروش سینمای ایران در سال های اخیر بود و توانست رقم فروش ۴ میلیارد را رد کند.

همراه نسخه خانگی «ناردون» پشت صحنه کامل آن و همچنین آلبوم عکس شامل تصاویر مختلف از فیلم گنجانده شده است.

کد مطلب 3878621

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