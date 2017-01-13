توافق روسیه و ترکیه با حضور آمریکا در مذاکرات آستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «مولود چاوش اوغلو» در گفتگو با خبرنگاران در ژنو گفت: ایالات‌متحده باید قطعاً (به مذاکرات آستانه) دعوت شود و این چیزی است که ما با روسیه توافق کرده‌ایم.

قرار است مذاکرات آستانه در تاریخ ۴ بهمن امسال برگزار شود و در صورت موافقت طرفین، ۲۰ بهمن نیز با میانجیگری استافان دِ میستورا، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور سوریه در ژنو ادامه یابد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور و ترکیه، روز پنجشنبه همچنین توافق کردند حملات به «اهداف تروریستی» در سوریه را هماهنگ کنند.

این توافق به دنبال نشستی میان نمایندگان دو کشور در مورد همکاری در مبارزه با گروه تروریستی داعش صورت گرفته است.