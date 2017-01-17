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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۶

رئیس کارگروه سوخت استان هرمزگان:

قاچاق سوخت ضربات جبران ناپذیری براقتصاد واردکرد/کاهش قاچاق سوخت

قاچاق سوخت ضربات جبران ناپذیری براقتصاد واردکرد/کاهش قاچاق سوخت

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به روند کاهشی قاچاق سوخت در استان وتاکید بر مبارزه مستمر با عوامل دخیل در قاچاق گفت: قاچاق سوخت ضربات جبران ناپذیری براقتصاد وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در جلسه کارگروه سوخت استان هرمزگان، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر با تلاش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت و همکاری دستگاه های استانی اقدامات موثری در حوزه شناسایی و برخورد با باندهای قاچاق سوخت صورت پذیرفته بطوری که آمار قاچاق سوخت در هرمزگان طی سال های اخیر با روند کاهشی روبرو بوده است.

وی ادامه داد: طرح های مختلف دولت از جمله اعطای سهمیه سوخت به مرزنشینان ساحلی و بستن راه ورود سوخت مازاد برنیاز به مناطق مستعد قاچاق، می تواند بر ادامه روند کاهشی قاچاق سوخت کمک کند.

رئیس کارگروه سوخت استان هرمزگان با تاکید بر لزوم شناسایی میزان سوخت مصرفی در هر بخش، افزود: باید نیاز سنجی واقعی میزان مصرف سوخت در بخش های مختلف از سوی دستگاه های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، صنعت معدن، شیلات ، بنادر و دریانوردی و سایر سازمان ها احصاء شود.

اکرمی با بیان اینکه اهمال در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت از سوی هیچ فرد یا دستگاهی پذیرفته نیست، تصریح کرد: انتظار داریم مراجع قضایی همچون گذشته با متخلفان برخورد لازم را داشته باشند.

کد مطلب 3879009

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