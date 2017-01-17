روسیه نمایندگان دولت ترامپ را به مذاکرات آستانه دعوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از قصد مسکو برای دعوت از نمایندگان دولت جدید واشنگتن به حضور در مذاکرات آستانه که در پایتخت کشور قزاقستان برگزار می شود، خبر داد.

وی در کنفرانس خبری امروز سه شنبه، علاقه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به تمرکز بر مبارزه با تروریسم را موجب دلگرمی روسیه عنوان کرد.

لاوروف همچنین ابراز امیدواری کرد که کارشناسان روسی و آمریکایی بتوانند در نشست آستانه که با حضور نمایندگان دمشق و معارضین برگزار می شود؛ با یکدیگر پیرامون مبارزه با تروریسم در سوریه، بحث و تبادل نظر داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد که دولت ترامپ پیشنهاد حضور در مذاکرات آستانه را بپذیرد و از این رویداد سیاسی به عنوان نخستین فرصت برای صحبت پیرامون مبارزه موثر علیه تروریسم در سوریه یاد کرد.

به گفته لاوروف، روسیه انتظار دارد که همکاری در فرونشاندن بحران سوریه در دولت جدید واشنگتن، سازنده تر از دوره باراک اوباما رئیس جمهوری در حال گذار آمریکا باشد.

مذاکرات آستانه قرار است ۲۳ ژانویه سال میلادی جاری (۲۰۱۷) برگزار شود.