تدریس کارآفرینی در برترین دانشگاه آسیا/رونق آموزش عالی سنگاپور

به گزارش خبرنگار مهر، سنگاپور یکی از اقتصادهای برتر قاره آسیا به شمار می رود. این اقتصاد قدرتمند علاوه بر نیروی کار ارزان و اصلاحات فراوان، مرهون پایه های مستحکم تحقیقات و توسعه و آموزش های عالی در این کشور است. بنابراین چندان جای تعجبی ندارد که نام دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در صدر دانشگاه های برتر آسیا دیده شود. این موسسه آموزشی دولتی در سال ۱۹۰۵ میلادی تاسیس شده و از لحاظ تعداد دانشجو و رشته های تحصیلی ارائه شده خارق العاده است.

درحال حاضر حدود ۳۸ هزار دانشجو از ۱۰۰ کشور در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

همچنین به طور کلی این مرکز ۵۰۶۲ نیروی انسانی دارد که ۳۱۷۴ تن از آنان در کالج های بین المللی آن و در خارج سنگاپور فعالیت می کنند.

۸۲ درصد دانشجوی آن در مقطع کارشناسی و ۱۸ درصد در مقطع کارشناسی ارشد هستند. از این تعداد دانشجو حدود ۹۴۳۳ دانشجوی خارجی در دانشگاه تحصیل می کنند که ۵۳ درصد در مقطع کارشناسی و ۴۷ درصد در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

۱۷ دانشکده در سه پردیس

براساس آخرین آمار QS World University Rankings دانشگاه NUS دوازدهمین موسسه آموزشی برتر جهان در ۲۰۱۶ میلادی به حساب می آید.

دانشکده های این دانشگاه در بخش های مختلف سنگاپور قرار دارند. در واقع ۱۷ دانشکده در سه پردیس کنت ریدج، بوکیت تیماه و اوترام قرار گرفته اند. در این دانشکده ها برنامه درسی گسترده ای تدریس می شود که شامل کلاس هایی برای چند رشته مختلف در چند دانشکده می شود.

دریافت همزمان دو مدرک کارشناسی

سیستم آموزشی NUS شامل دو ترم است. همچنین شیوه تدریس آن برگرفته از سیستم انگلیسی است یعنی تدریس در گروه های کوچک و به صورت نیمه خصوصی انجام می شود.

دانشجویان می توانند در ترم های اول و دوم کلاس های خود را منتقل کنند به عبارت دیگر در کلاس های مختلف از دانشکده های مختلف شرکت کنند.

یکی دیگر از برنامه های جالب این موسسه آموزشی آن است که دانشجویان می توانند به طور همزمان در دو رشته مختلف مدرک کارشناسی دریافت کنند. مانند مدرک کارشناسی در هنر و علوم اجتماعی با مهندسی، هنر و علوم اجتماعی با حقوق، بازرگانی و مهندسی، بازرگانی و حقوق.

همچنین علاوه بر شیوه تدریس جالب، در این دانشگاه برنامه هایی مانند تعویض دانشجو، دوره های کارآموزی در کالج های خارج از سنگاپور و همچنین برنامه های مشترک با برخی از دانشگاه های برتر دنیا وجود دارد. به این ترتیب برای دانشجویان به طور واقعی فرصت ها و چالش هایی فراهم می شود تا بتوانند ظرفیت و قابلیت های خود را تشخیص دهند.

تدریس کارآفرینی

یکی از نکات حائز اهمیت در این دانشگاه تدریس کارآفرینی است. NUS تلاش های خود را برای آموزش های کارآفرینی در دهه ۱۹۸۰ میلادی و با ایجاد مرکز مدیریت نوآوری و فناوری در سال ۱۹۸۸ آعاز کرد. این مرکز در سال ۲۰۰۱ میلادی به مرکز کارآفرینی NUS تغییر نام داد. فعالیت های این مرکز شامل چهار مرحله اینکوباتر تجاری، آموزش تجربی، توسعه کارآفرینی و تحقیق کارآفرینی است.

همچنین این دانشگاه که بیش از ۱۰۰ سال از قدمت آن می گذرد در بخش های تحقیقاتی بسیار قدرتمند است. تحقیقات مختلفی که در آن انجام می شود عبارتند از تحقیقات پزشکی و علوم زیستی، فیزیک، مهندسی، علوم و فناوری نانو، علوم مهندسی، فناورط اطلاعات.علاوه برآن در این دانشگاه تحقیقاتی درباره تصویربرداری زیستی، تولید بافت های مصنوعی و غیره انجام می شود.

از امکانات جالب NUS کتابخانه های آن است. در این موسسه آموزشی هفت کتابخانه مرکزی، چینی، حقوق، هان سویی سن مموریال، پزشکی، موسیقی و علمی وجود دارند. همچنین این دانشگاه یک کنسرواتور موسیقی دارد.