مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساختمان پلاسکو دارای انشعاب گاز شهری نبوه است، گفت: این ساختمان تاکنون هیچ درخواستی برای برخورداری از شبکه گاز شهری نداشته و عملا به شبکه گاز شهری تهران متصل نبوده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در برخی از رسانه ها اعلام می شود که نشت گاز، عامل حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بوده است، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ زیرا ساختمان پلاسکو اصلا انشعاب گاز شهری نداشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از صبح امروز و پس از وقوع حادثه، بلافاصله انشعاب گاز ساختمان های اطراف ساختمان پلاسکو توسط ماموران شرکت گاز استان تهران قطع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر هم، امدادگران شرکت گاز استان تهران، مدیران بهره بردار و HSE شرکت گاز در محل وقوع حادثه حضور دارند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.