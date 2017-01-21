به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان امروز (شنبه) با حضور در محل آواربرداری ساختمان پلاسکوی تهران در جمع خبرنگاران، گفت: خدمات آب و برق در نقاط و مناطق اطراف محل حادثه پلاسکو کاملا تامین شده و هیچ مشکلی برای تامین آب و برق مورد نیاز امداد رسانان و آواربرداران هم وجود ندارد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون با استقرار تعدادی ژنراتور و پُست سیار، برق رسانی به منطقه در حال انجام است و همه ساختمان های اطراف محل حادثه نیز برقدارند، تصریح کرد: در شرایط فعلی فشار آب مورد نیاز برای اطفای حریق در محل افزایش یافته و برای امدادرسانی و آواربرداری تعدادی ماشین آلات سنگین همچون جرثقیل، بیل مکانیکی و لودر در اختیار مدیران منطقه قرار داده شده است.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه حدود ۱۵ دقیقه بعد از وقوع این حادثه، همکاران بخش برق وزارت نیرو و شرکت توزیع برق تهران در محل حادثه حضور داشتند، اظهار داشت: ابتدا حدود پنج پست اطراف ساختمان، بدون برق شدند زیرا احتمال وجود داشت با آتش گرفتن شبکه برق، این حادثه گسترش یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه به تدریج برق مورد نیاز ساکنان ساختمان‌های اطراف نیز تامین شد، تاکید کرد: برای انجام عملیات آواربرداری و امدادرسانی مانند برشکاری و تأمین روشنایی کافی، نیاز به برق سیار بود که این کار هم انجام شد و هم اکنون با استقرار تعداد قابل توجهی ژانراتور، به صورت سیار برق رسانی انجام می‌شود و تمام ساختمان‌های اطراف نیز برق دارد.

چیت‌چیان افزود: در بخش آب کار گسترده‌تری صورت گرفت و حدود ۲۰۰ نفر از همکاران آبفا حضور یافتند و برای تامین آب مورد نیاز آتش‌نشانان، فشار آب منطقه افزایش یافت.

به گفته وی هم اکنون تعداد قابل توجهی ماشین آلات سنگین مشغول کار هستند و ۲۸ نفر از همکاران آبفا مشغول برشکاری قطعات بزرگ تیرآهن هستند.

وزیر نیرو یادآور شد: آب و برق ساکنان اطراف ساختمان پلاسکو تأمین شده و قطع نخواهد شد ضمن اینکه آب و برق مورد نیاز برای عملیات آواربرداری نیز تأمین است.