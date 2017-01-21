انگیزه بیشتری برای شکست شهروند داشتیم

جواد اصغری مقدم امروز پس از برتری پنج بر صفر تیمش برابر شهروند ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازی خوبی بود و شهروند هم برابر ما خوب بازی کرد اما تیم ما انگیزه بهتری داشت و توانست صاحب سه امتیاز شود.

وی ادامه داد: ما می خواهیم همچنان در جمع مدعیان باقی بمانیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در کورس بالانشینان عقب نمانیم.

وی ادامه داد: هفته بعد بازی سختی در شیراز داریم و تلاش میکنیم که تیم را برای بازی هفته بعد آماده کنیم. ما امروز با شش نفر بازی کردیم اما جوانان ما هم پاسخ اعتمادمان را دادند.

اصغری مقدم در خصوص مصدومیت خود موقع گرم کردن گفت: مشکل خاصی نبود و من پس از مشورت با تیم پزشکی بازی کردم و البته زیاد هم روی خودم فشار نیاوردم و خدا را شکر درد زیادی ندارم.

وی در خصوص عملکرد شاگردانش عنوان کرد: نادر حنیفی علیرغم مشکلی که داشت با غیرت برای تیم بازی کرد و حمید احمدی هم که سه اخطاره بود دیگر بازیکنان توانستند که بازی خوبی انجام دهند و من از همه آنها رضایت دارم.