محکومیت حمله تروریستی به نمازگزاران در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، حمله تروریستی به مسجدی در شهر کوهات ایالت خیبرپختونخوا حین اقامه نماز جمعه را که منجر به جان‌باختن و مجروح‌شدن ده‌ها نفر شد، به‌شدت محکوم کرد و به خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مسلمان و همسایه پاکستان تسلیت گفت.

وی با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی خشن، تصریح کرد که اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ امنیت مطلقا هیچ توجیهی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم تأکید کرد.