شرط انصارالله برای آتش بس با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به این شبکه خبری گفت که یمن آماده ورود به هر ائتلافی است که از مسجدالاقصی در فلسطین اشغالی حمایت کند.

وی افزود مردم یمن با هیچ‌گونه آتش‌بسی موافقت نخواهند کرد، مگر آنکه عربستان سعودی محاصره علیه یمن را رفع کند.

النعمی همچنین گفت: کشور عمان میانجی میان یمن و عربستان سعودی است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله در پایان نیز اعلام کرد: گزارش‌هایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری با یمن تماس گرفته، منتشر شده است.