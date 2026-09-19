سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی این منطقه اظهار کرد: در حال حاضر جاده‌های هراز و فیروزکوه در مسیر برگشت با ترافیکی نیمه‌سنگین مواجه هست اما در مسیر رفت ترافیک روان می باشد.

وی افزود: رانندگان برای پیشگیری از هرگونه حادثه، ضمن رعایت فاصله طولی، از هرگونه عجله و شتاب غیرمجاز خودداری کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.

کهریزی در پایان توصیه کرد: پیش از حرکت، از سالم بودن سیستم‌های روشنایی، ترمز و برف‌پاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.