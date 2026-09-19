محموله ۹ میلیاردی دخانیات در اصفهان کشف شد

سردار عبدالوهاب حسنوندر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و جلوگیری از عرضه کالاهای سلامت‌محور قاچاق، رصدهای اطلاعاتی خود را در هفته‌های اخیر تشدید کرد. در همین راستا، کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف بر تحرکات غیرقانونی، از فعالیت یک انبار دپوی بزرگ اقلام دخانی در نقطه‌ای از استان مطلع شدند.

وی با اشاره به روند عملیاتی پلیس تصریح کرد: پس از اطمینان از صحت اطلاعات دریافتی، هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی انجام شد و اکیپ عملیاتی به محل اعزام شد. در بازرسی دقیق از انبار مذکور، حجم قابل‌توجهی از کالاهای قاچاق شامل ۱ هزار و ۶۸۲ دستگاه ویپ یکبارمصرف، ۴۷۰ دستگاه ویپ دائمی، ۳ هزار و ۴۶۵ بطری جویس و ۳۷۵ قلم انواع لوازم جانبی مرتبط کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر اینکه ارزش این محموله بر اساس برآوردهای کارشناسی، ۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان برآورد شده است، افزود: تمامی اقلام کشف‌شده فاقد مجوزهای قانونی و اسناد مثبته گمرکی بودند. در همین رابطه پرونده‌ای تشکیل و اقلام توقیفی برای سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیمات قضایی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت.

سردار حسنوند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره استراتژی پلیس برای تداوم این برخوردها گفت: پلیس امنیت اقتصادی با قاطعیت تمام در میدان حضور دارد. فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و قاچاق کالا نه تنها چرخه اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌کند، بلکه سلامت شهروندان را نیز به دلیل نبود نظارت‌های بهداشتی بر این کالاها به مخاطره می‌اندازد.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم نقش کلیدی در شناسایی باندهای قاچاق دارند. از شهروندان عزیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک اقتصادی و دپوی کالاهای قاچاق، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند. اطمینان می‌دهیم که تمامی گزارش‌های مردمی با دقت و در کمترین زمان ممکن بررسی و اقدامات عملیاتی مقتضی انجام خواهد شد.