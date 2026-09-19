به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در آیین تجلیل از عوامل و دستاندرکاران چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» در سنندج ضمن قدردانی از تلاش برگزارکنندگان این برنامه اظهار کرد: برگزاری چنین برنامهای حاصل دلسوزی، مسئولیتپذیری و تلاش جمعی مجموعهای از برادران و خواهران است که باید از زحمات آنان قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش مجموعه برگزارکنندگان و دستاندرکاران این رویداد افزود: بهویژه از عزیزانی که با انگیزه و علاقه برای برگزاری این برنامه تلاش کردند و وقت و انرژی خود را در این مسیر گذاشتند، تشکر میکنم.
نماینده ولیفقیه در کردستان در ادامه با اشاره به میلاد امام حسن عسکری(ع) گفت: از این امام بزرگوار روایتی نقل شده است که میتواند برای شرایط امروز نیز درسآموز باشد؛ اینکه انسان عزیز، حق را ترک نمیکند و کسی که حق را رها کند، در نهایت دچار ضعف و ذلت خواهد شد.
وی ادامه داد: این سخن یک پیام راهبردی دارد و آن اینکه عزت واقعی انسان در پایبندی به حق است و اگر انسان برای حفظ جایگاه خود از حق فاصله بگیرد، در حقیقت مسیر عزت را از دست داده است.
پورذهبی با بیان اینکه انقلاب اسلامی عزت و هویت جدیدی به ملت ایران بخشید، گفت: باید قدردان این عزت باشیم و یاد امام راحل، امام شهید و همه شهدای عزیز را گرامی بداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استمرار ارتباط میان عوامل «مهمانی امت احمد» اشاره کرد و افزود: این مراسم نباید پایان فعالیت گروههایی باشد که در برگزاری آن نقش داشتند، بلکه لازم است این مجموعهها در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرند و ارتباط با آنان استمرار داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در کردستان تصریح کرد: برگزاری جلسات متعدد در طول سال و ارتباط مستمر با گروههای مردمی میتواند موجب حفظ انگیزهها و استفاده بهتر از ظرفیتهایی شود که در این برنامه شکل گرفته است.
وی همچنین شبکهسازی را یکی دیگر از ضرورتهای پیشرو دانست و گفت: باید برای ایجاد شبکههای مردمی و گروههای تخصصی برنامهریزی شود تا ظرفیتهای موجود بتوانند در حوزههای مختلف به شکل منسجمتری فعالیت کنند.
پورذهبی افزود: شبکه جوانان و نوجوانان، بانوان، روحانیون اهل تشیع، استادان دانشگاه، اصحاب رسانه، معتمدان و هنرمندان از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند در این شبکهسازی مورد توجه قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این ایده نیازمند برنامهریزی، زمان و تلاش مستمر است و نمیتوان انتظار داشت چنین شبکههایی بدون پیگیری و کار مداوم شکل بگیرند.
نماینده ولیفقیه در کردستان ابراز امیدواری کرد: با همت دستاندرکاران و تداوم این مسیر، در سال آینده شاهد تقویت فعالیتهای مردمی و استفاده گستردهتر از ظرفیتهای شکلگرفته در «مهمانی امت احمد» باشیم.
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