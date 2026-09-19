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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه آغاز شد

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه یکم تا ۳۰ مهرماه از امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) آغاز شد و متقاضیان می‌توانند بلیت سفرهای رفت و برگشت را از سکوهای مجاز و مراکز فروش حضوری تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورهای ریلی کشور برای مسیرهای رفت تا ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا یکم آبان‌ماه، از امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) آغاز شده است.

پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطار در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می‌شود.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت قطارهای این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز، (۲۸ شهریور)، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پس از ساعت ۱۳:۳۰ امروز نیز پیش‌فروش بلیت قطار به‌صورت همزمان از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6951072
زهره آقاجانی

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