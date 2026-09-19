پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه آغاز شد

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه یکم تا ۳۰ مهرماه از امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) آغاز شد و متقاضیان می‌توانند بلیت سفرهای رفت و برگشت را از سکوهای مجاز و مراکز فروش حضوری تهیه کنند.