  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۳

بیانیه شورای امنیت درباره تحولات یمن

بیانیه شورای امنیت درباره تحولات یمن

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تشدید تنش‌های نظامی در یمن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای از طرف‌های درگیر در یمن خواست به‌صورت سازنده در تلاش‌های سازمان ملل متحد برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در یمن مشارکت کنند.

این شورا با متهم کردن انصارالله به تشدید تنش های نظامی و حملات به غیر نظامیان مدعی شد که این حملات باید متوقف شوند.

ادعای شورای امنیت درحالی مطرح می شود که انصارالله اعلام کرده است که تنها شرط آتش بس با عربستان، رفع محاصره یمن است.

در همین ارتباط، عبدالله النعمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن شب گذشته گفت: مردم یمن با هیچ‌گونه آتش‌بسی موافقت نخواهند کرد، مگر آنکه عربستان سعودی محاصره علیه یمن را رفع کند.

النعمی افزود: کشور عمان میانجی میان یمن و عربستان سعودی است.

وی در پایان اعلام کرد: گزارش‌هایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری با یمن تماس گرفته، منتشر شده است.

کد مطلب 6951006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 1
      پاسخ
      زمانی که مقاومت در حال پیشرفت و پیروزی است شورای امنیت ودر واقع غرب برای جلوگیری از تنش تلاش می کند ومظلومین را متهم می کند ولی اگر دست برتر با عربستان بود بیانیه ای در محکومیت این کشور متجاوز به حقوق محرومین صادر نمی شد لنصارالله و مقاومت محکم ایستاده اند وبا توکل وپشتیبانی خداوند بزرگ بر متجاوزین می تازند و دست برتر با قدرت واراده قوی نظامی است ونباید هیچ گونه اتش بسی پذیرفته شود تا دشمن دوباره استحکامات جدید بسازد و باید انقلابی و با تفکر و حسابگری دقیق به پیش رفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه