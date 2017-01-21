شعار "حیا کن رها کن" در سالن علوم پزشکی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های دبیری تبریز و شهروند ساری با برتری پنج بر صفر تیم میزبان در جریان است.

جواد اصغری مقدم مربی بازیکن تیم دبیری که در هنگام گرم کردن قبل از بازی دچار آسیب دیدگی از ناحیه زانو شده بود با همان شرایط بازی را ادامه داد.

تماشاگران با سر دادن شعارهای حیا کن رها کن، برای نجاری مربی و سعید خیراندیش سرپرست تیم شهروند ساری کری خواندند

کری خوانی هواداران دبیری برای سرپرست حریف

دیدار تیم های دبیری تبریز و شهروند ساری به دلیل درگیرانه بودن بازی چند بار متوقف شد.

با توجه به حواشی و درگیری های همیشگی تیمهای میهمان در سالن اختصاصی شهروند در ساری، اکنون اما تیم دبیری میزبانی شایسته ای از این شهروند داشته است.

البته این بازی حاشیه های جالبی نیز به همراه داشته است. به دلیل درگیرانه بودن بازی و اعتراض کادرفنی و بازیکنان دو تیم، مسابقه با یکی، دو بار توقف و تذکر سفت و سخت داور به بازیکنان مواجه شده است.

تماشاگران حاضر در سالن با سر دادن شعارهایی برای سرپرست و مربی تیم شهروند ساری کری خواندند.