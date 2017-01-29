مرگ «مشکوک» افسر آل خلیفه؛ بهانه جدید حکام بحرین برای سرکوب مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم سرکوبگر آل خلیفه برای سرکوب مردم و شیعیان بحرین بهانه جدیدی تراشیده است.

در همین راستا، وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: ستوان یکم «هشام حسن محمد الحمادی» بر اثر تیراندازی در منطقه البلاد القدیم در جنوب منامه(پایتخت بحرین) کشته شد.

این وزارت خانه در ادامه بیانیه خود مدعی شد: طبق اطلاعات اولیه این افسر امنیتی بر اثر اقدامات تروریستی کشته شده است.

این در حالی است که روز شنبه شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران در سخنانی درباره امکان مبارزه مسلحانه شیعیان بحرینی در دفاع از رهبر خود تاکید کرده بود که دفاع از شیخ عیسی قاسم، دفاع از دین و وطن است اما مشخص است که این دفاع و تظاهرات، «مسالمت آمیز» خواهد بود. زیرا رژیم آل خلیفه خواهان مقابله مسلحانه از سوی مردم است تا بدین طریق با کشتن برخی از عناصر پلیس، ادعا کند که ما به منزل آیت الله عیسی قاسم رفتیم اما برخی از افراد مسلح به ما حمله ور شده و تیراندازی کردند و در این درگیری ها «آیت الله قاسم و شماری از عناصر پلیس کشته شدند.»

گفتنی است، رژیم آل خلیفه در صدد است تا روز دوشنبه آخرین جلسه محاکمه ظالمانه و غیرعادلانه شیخ عیسی قاسم را برگزار و ایشان را از بحرین اخراج کند. بر همین اساس نیز علمای ایران و بحرین در بیانیه ای خواستار حضور گسترده مردم به صورت کفن پوش در منطقه الدراز محل سکونت رهبر شیعیان بحرین شده اند تا از رهبر شیعیان بحرین دفاع و حمایت کنند.