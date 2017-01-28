احتمال اعلام حکم شیخ عیسی طی دوشنبه/محاصره الدراز باید شکسته شود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد مظهری- محمد فاطمی زاده: انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین که از سال های پیش آغاز شده، این روزها به مراحل حساسی رسیده است؛ رژیم آل خلیفه اواخر خرداد ماه سال جاری تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین که به تعبیر مقام معظم رهبری همچون ستاره ای در عالم تشیع هستند را لغو کرد. از آن زمان تاکنون و با گذشت حدود ۸ ماه مردم و حامیان شیخ عیسی قاسم در منطقه «الدراز» محل سکونت ایشان در غرب منامه پایتخت بحرین تحصن کرده و از رهبر خود دفاع می کنند. حکام بحرین با جعل اتهاماتی علیه شیخ عیسی قاسم، تاکنون چند بار در صدد برگزاری دادگاهی ظالمانه علیه رهبر شیعیان بحرین بودند تا به این بهانه ایشان را از بحرین اخراج کنند.

قرار است روز دوشنبه 11 بهمن دادگاه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین که به اتهامات واهی مورد حمله قرار گرفته، برگزار شود و طبق اطلاعات رسیده از منابع موثق، احتمالا آخرین دادگاه ایشان خواهد بود و نهادهای امنیتی بحرین نیز برای اخراج ایشان از کشور در حالت آماده باش هستند. در همین رابطه شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران با حضور در خبرگزاری مهر در میزگرد بررسی تحولات بحرین شرکت کردند که شرح آن در ادامه می آید.

*همانگونه که مستحضر هستید، انقلاب بحرین به مراحل حساسی رسیده و حکام بحرین در صدد هستند آیت الله عیسی قاسم را در روز دوشنبه محاکمه کنند. به نظر شما آیا رژیم آل خلیفه قادر به انجام این اقدام خطرناک (محاکمه) هست؟ در صورت مبادرت حکام بحرین به محاکمه رهبر شیعیان کشور، این اقدام چه پیامدهایی در پی دارد؟

رژیم آل خلیفه بلاشک برای اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین برنامه ریزی کرده و تصمیم گرفته است که روز دوشنبه حکم آیت الله عیسی قاسم را اعلام کند در صورتی که رژیم آل خلیفه آیت الله عیسی قاسم را محاکمه و از کشور تبعید کند، این اقدام یک انتحار سیاسی است که وضعیت را دگرگون خواهد کرد. بنابراین رژیم آل خلیفه را از انجام این کار که شبیه آتشفشان و زلزله است، برحذر می داریم. زیرا تاثیراتی بر بحرین و منطقه خواهد داشت. تصور می کنم که رژیم آل خلیفه جرأت چنین کاری را ندارد اما در صورتی که علیه شیخ عیسی حکمی صادر و بخواهند ایشان را از کشور تبعید کنند، این اقدام موجب به راه افتادن حمامی از خون خواهد شد. طبق اطلاعات ما، وزیر دادگستری بحرین با گروهی دیدار و خطاب به آنها عنوان کرده که «در صورت کامل شدن اسناد، روز دوشنبه حکم شیخ عیسی قاسم را اعلام خواهیم کرد». این موضوع بدین معنا است که رژیم آل خلیفه بلاشک برای اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین برنامه ریزی کرده و تصمیم گرفته است که روز دوشنبه حکم آیت الله عیسی قاسم را اعلام کند. از مردم بحرین درخواست می کنیم که گروه گروه به سوی الدراز (محل سکونت رهبر شیعیان بحرین) حرکت کرده و با شکستن محاصره این منطقه، به مردم در میدان الفداء ملحق شوند. تنها راه متوقف کردن دادگاه آل خلیفه علیه شیخ عیسی، حضور گسترده مردم در منطقه الدراز است. بنابراین باید بیش از ۲۰ هزار و یا ۳۰ هزار شهروند بحرینی در الدراز تجمع کنند. مردم الدراز به همراه روستاهای مجاور مانند بنی جمره، سار، باربار و غیره باید قیام کنند و با حرکت به سوی منزل آیت الله عیسی قاسم مانع از اجرای نقشه های خبیث آل خلیفه در اخراج شیخ عیسی از بحرین شوند.

شیخ عیسی قاسم

*اخیرا تعدادی از علمای عظام مانند آیت الله سبحانی و آیت الله حائری مواضعی در همبستگی با مردم و رهبر شیعیان بحرین اتخاذ کرده اند. تاثیر همراهی علما بر آل خلیفه و فشار بر این رژیم را چگونه ارزیابی می کنید؟

اخراج آیت الله عیسی قاسم از بحرین و یا محاکمه ایشان، فقط اخراج و یا محاکمه یک شخص معین نیست بلکه به معنای اخراج و یا محاکمه تمام شیعیان بحرین است شرایط در برابر مراجع عظام بسیار روشن است؛ آیت الله حائری تاکید فرمودند که مردم بحرین باید تا پای جان از شیخ عیسی دفاع کنند و آیت الله سبحانی نیز بیان فرمودند که اگر در بحرین بودم، به منزل آیت الله قاسم می رفتم و باید از ایشان و منزلشان دفاع کرد. مراجع عظام مسئولیت سنگینی را بر روی دوش ما قرار داده اند و همگان با قیام کردن باید پیرامون رهبر دینی و ملی خود در بحرین گرد آیند؛ اخراج آیت الله عیسی قاسم از بحرین و یا محاکمه ایشان، فقط اخراج و یا محاکمه یک شخص معین نیست بلکه به معنای اخراج و یا محاکمه تمام شیعیان بحرین است. رژیم آل خلیفه با اقدامات اخیر خود چندین پیام را به ما داده است؛ به عنوان مثال با اعدام سه جوان بحرینی اعلام کرده که امروز این سه نفر اعدام شده اند و فردا دیگر شهروندان بحرینی اعدام خواهند شد. برای مقابله با این حملات گسترده رژیم، باید بسیج عمومی و تجمع گسترده ای شکل گیرد. زیرا مردم همیشه از طاغوت ها قوی تر هستند و مردم وفادار و مسلمان ما در بحرین با تجمع گسترده و دستان خود، خودروهای زرهی آل خلیفه را شکست خواهند داد و مقهور می کنند. در حملات اخیر به مردم نیز، جوانان شهادت طلب ما نشان دادند و اثبات کردند که با سنگ می توانند در برابر نظامیان و خودروهای زرهی بایستند و زمانی که به فاصله پنجاه متری نظامیان می رسیدند، نیروهای امنیتی ویژه و کماندوها از ترس این جوانان شهادت طلب عقب نشینی می کردند و جوانان فریاد الله اکبر سر می دادند.

*علت اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در هفته ها و ماه های اخیر چه بوده است؟ اقداماتی که با تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق آغاز شد و با شهادت سه جوان بحرینی ادامه یافت.

موضوع بحرین به یک پرونده منطقه ای تبدیل شده است که یک گروه انگلیسی، بُعد امنیتی آن را اداره می کنند و با چراغ سبز آمریکایی ها و نفوذ سعودی ها تکمیل می شود. این اقدامات با تصمیم انگلیس انجام می شود و برخی اسناد نشان می دهد که رژیم آل خلیفه با نفوذ سعودی ها و هماهنگی با انگلیس، در صدد پایان دادن به انقلاب بحرین هستند. بر همین اساس نیز اقدام به تشدید اقدامات خود از طریق اعدام سه جوان بحرینی کرد و آنها را به شهادت رساند. حکام بحرین این تنش ها را تا زمانی ادامه می دهند که معارضان و مردم از موضع ضعف و شکست پشت میز مذاکرات بنشینند. آن وقت آل خلیفه و انگلیس خواهند توانست که نقشه های خود را آنگونه که می خواهند، اجرا کنند اما با مانعی به نام آیت الله عیسی قاسم مواجه شده اند که با اصلاحات غیرحقیقی و نمایشی مخالف است. ما به آنها تاکید می کنیم که مردم نقشه هایتان را ناکام گذاشته و خواهند گذاشت و این نقشه ها را به زباله دان سیاسی تاریخ خواهند انداخت.

*آیا مردم معترض به سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه که قرار است روز یکشنبه در حمایت از رهبر خود تظاهرات گسترده ای را صورت دهند، برای جلوگیری از اقدامات وحشیانه حکام بحرین از گزینه مقاومت «مسلحانه» استفاده خواهند کرد؟

رژیم آل خلیفه خواهان مقابله مسلحانه از سوی مردم است تا بدین طریق با کشتن برخی از عناصر پلیس، ادعا کند که ما به منزل آیت الله عیسی قاسم رفتیم اما برخی از افراد مسلح به ما حمله ور شده و تیراندازی کردند و در این درگیری ها «آیت الله قاسم و شماری از عناصر پلیس کشته شدند.» مراجع عظام، به ما فتوا و مجوز شرعی داده و تاکید کرده اند که باید از شیخ عیسی با جان، مال، پول و همه چیز دفاع کرد. زیرا دفاع از ایشان، دفاع از دین و وطن است اما مشخص است که این دفاع و تظاهرات، «مسالمت آمیز» خواهد بود. زیرا رژیم آل خلیفه خواهان مقابله مسلحانه از سوی مردم است تا بدین طریق با کشتن برخی از عناصر پلیس، ادعا کند که ما به منزل آیت الله عیسی قاسم رفتیم اما برخی از افراد مسلح به ما حمله ور شده و تیراندازی کردند و در این درگیری ها «آیت الله قاسم و شماری از عناصر پلیس کشته شدند.» بنابراین رژیم آل خلیفه را از این افترائات بر حذر می داریم. مردم بحرین اعلام کردند که حرکت ما مسالمت آمیز است و همگان به خوبی می دانند که آیت الله عیسی قاسم رهبر حرکت مسالمت آمیز در بحرین است. ایشان بارها تاکید کرده اند که حرکت ما در بحرین از یک سو مردمی است و از سوی دیگر مسالمت آمیز. بر همین اساس رژیم آل خلیفه احتمال دارد با بیان افترائاتی، به شیخ عیسی اتهاماتی وارد کند. زیرا اخیرا نیز مدعی شده بودند که گروهی بیست نفره از سنابس و الدراز با امر آیت الله عیسی قاسم، به شهروندان حمله ور شده اند! به رژیم بحرین اعلام می کنیم که این سناریوها قدیمی شده است. مردم بحرین و جامعه بین المللی از این شایعات و افترائات هوشیارتر هستند. پس مجددا تاکید می کنم که راهپیمایی کفن پوشان مسالمت آمیز است و آیت الله عیسی قاسم نیز این حرکت را مسالمت آمیز می دانند. مردم با همین حرکت مسالمت آمیز نظامیان آل خلیفه را به عقب خواهند راند. وقتی که جمعیتی شامل ده ها نفر از جوانان مومن و غیور ما، نظامیان و نیروهای ویژه آل خلیفه را عقب راندند، هزاران نفر از مردم ما توان بیشتری برای این کار دارند و ان شاءالله نقشه های رژیم حاکم بر بحرین را نقش بر آب خواهند کرد.



*آیا این احتمال وجود دارد که رژیم آل خلیفه همان سناریو سعودی ها در به شهادت رساندن شیخ نمر را علیه شیخ عیسی اجرا کند؟

تمامی احتمالات وجود دارد و باید علاوه بر تحرک سریع و جدی، هوشیار بود. حوادث میدان اللولوه نشان داد که رژیم آل خلیفه در صورتی که عاملی بازدارنده را در مقابل خود مشاهده نکند، هر حماقتی را مرتکب خواهد شد. بنابراین مردم عظیم ما، برای خنثی کردن این نقشه های شوم که علیه آیت الله عیسی قاسم و انقلاب مردم بحرین طرح ریزی شده است، بزرگترین عامل بازدارنده هستند.

*برخی از کشورهای غربی به ویژه انگلیس از یک سو، مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و از سوی دیگر رژیم بحرین را برای سرکوب مردم، تسلیح و حمایت می کنند. تحلیل شما از این مواضع دوگانه چیست؟

در عالم سیاست بر اظهارات، نیت ها و مواضع مطرح شده خیلی حساب نمی کنیم بلکه بر روی واقعیت میدانی و اقدامات عملی حساب می کنیم. از ابتدای انقلاب ۱۴ فوریه تا همین الان، انگلیس هیچ گونه عقب نشینی انجام نداد و در حال حاضر درگیری در بحرین را اداره می کنند و رژیم آل خلیفه نیز از انگلیس در این درگیری ها تبعیت و پیروی می کند. بنابراین اینگونه اظهارات از سوی لندن، برای گمراه کردن و ساکت کردن افکار عمومی در داخل انگلیس مطرح می شود. همچنین بدین طریق در صدد سرپوش گذاشتن بر جنایت و نقشه های خبیث خود در منطقه و بحرین هستند.

*واکنش نهادها و سازمان های حقوق بشری و همچنین جامعه بین الملل به انقلاب بحرین و سرکوب مردم توسط آل خلیفه را چگونه ارزیابی می کنید؟ شما برای تعامل و ارتباط با این نهادها چه اقداماتی را در پیش گرفته اید؟

رژیم آل خلیفه از سوی آمریکا و انگلیس حمایت می شود و دلارهای سعودی نیز از آن پشتیبانی می کند. بنابراین شورای امنیت و سازمان های حقوق بشری به این رژیم کاری ندارند در صورت بررسی فعالیت معارضان در کشورهای دیگر متوجه خواهیم شد که معارضان بحرینی در حوزه حقوق بشر نسبت به معارضان در تونس، مصر، یمن و غیره موفق ترین و قوی ترین معارضان حقوق بشری هستند. معارضان بحرینی در زمینه حقوق بشر فعالیت های بسیاری کرده اند؛ تا جایی که اتحادیه اروپا نیز اقدامات رژیم آل خلیفه را محکوم کرد. زمانی که کمیساریای عالی سازمان ملل پس از انحلال جمعیت الوفاق از رژیم آل خلیفه درخواست کرد با گشایش بیشتری برخورد کند، «خالد بن احمد» وزیر خارجه بحرین تاکید کرد که ما به راه خود ادامه می دهیم و سخنان کسی که قدرت ندارد، ما را متوقف نخواهد کرد. رژیم آل خلیفه از سوی آمریکا و انگلیس حمایت می شود و دلارهای سعودی نیز از آن پشتیبانی می کند. بنابراین شورای امنیت و سازمان های حقوق بشری به این رژیم کاری ندارند. همچنین سازمان های مذکور فقط نقش توصیه گرانه دارند و در حوزه عملیاتی کاری نمی توانند انجام دهند.

*در خصوص نقش سعودی ها در حملات علیه مردم بحرین توضیح دهید. آیا مردم و شیعیان بحرین همچنان به دست نظامیان رژیم سعودی سرکوب می شوند؟

از گذشته های دور، بحرین تحت تسلط و هیمنه سعودی ها بوده است اما این هیمنه سعودی ها پس از ورود نظامیان اشغالگر آنها به بحرین، افزایش یافت و حاکمیت کشور نقض شد. تا جایی که «حمد بن عیسی» حاکم بحرین، در صورتی که می خواست در میان وزرا تغییراتی را انجام دهد، باید به ریاض می رفت و با «محمد بن سلمان» و نه خود ملک سلمان، مشورت می کرد. نمونه این مورد را زمانی مشاهده کردیم که حمد بن عیسی از ریاض به منامه بازگشت و اعلام کرد که قصد دارد کابینه کوچکی تشکیل دهد اما دیوان پادشاهی آل سعود به وی پیام داد که ملک سلمان با این موضوع موافق نیست و اجازه این کار را نمی دهد؛ بنابراین حمد بن عیسی نیز نتوانست کاری از پیش برد و فقط دو وزارتخانه را در یک وزارتخانه ادغام کرد. این در حوزه سیاسی بود. در حوزه امنیتی نیز آل خلیفه از سوی سعودی ها، آمریکا و انگلیس حمایت می شود. این اتحاد سه جانبه بر وقایع در بحرین تسلط دارد.

*آیا رسانه های کشورهای عرب زبان انقلاب مردم بحرین را به حاشیه رانده و فراموش کرده اند؟

برای عدم پرداختن به رویدادهای بحرین در رسانه های عربی، توافقی صورت گرفته است و طبق این توافق، مردم بحرین باید در آتش بسوزند ولی رسانه ها بر آن سرپوش بگذارند یک تصمیم بین المللی و منطقه ای وجود دارد مبنی بر اینکه انقلاب مردم بحرین به فراموشی سپرده و به حاشیه رانده شود. از زمان آغاز انقلاب ۱۴ فوریه، رسانه های عربی، انقلاب ها در دیگر کشورها مانند تونس، لیبی، سوریه و یمن را ذکر می کردند اما حرفی از انقلاب بحرین نمی زدند. در مصر شیخ القرضاوی در جریان سخنانی در پاسخ به این سوال که چرا انقلاب بحرین را در میان انقلاب های بهار عربی به حساب نمی آورید، عنوان کرد که این انقلاب، فرقه ای است! و به همین دلیل اسمی از آن نمی آوریم. کشورهای حاشیه خلیج فارس با آمریکا و انگلیس برای به حاشیه راندن رویدادهای بحرین در رسانه ها همراهی می کنند. همچنین برای عدم پرداختن به رویدادهای بحرین در رسانه های عربی، توافقی صورت گرفته است. طبق این توافق، مردم بحرین باید در آتش بسوزند ولی رسانه ها بر آن سرپوش بگذارند اما خداوند بر ما لطف کرد و به برکت جمهوری اسلامی ایران، حوادث بحرین توسط رسانه های این کشور به همراه عراق و لبنان مورد توجه قرار گرفت. از تمام رسانه های کشورهای اسلامی به ویژه شبکه العالم که مظلومیت مردم بحرین را منعکس کردند، بسیار تشکر می کنیم.

*درباره روابط میان رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی توضیح دهید. موضع شما در قبال این موضوع چیست؟

روابط طرفین قدیمی است و سلمان بن حمد ولیعهد بحرین، از قدیم الایام با رژیم اسرائیل ارتباط داشته است. همچنین وزیر خارجه بحرین نیز دیدارهای بسیاری با مقامات اسرائیلی داشته است. حاکم بحرین نیز زمانی که سفیر بحرین در آمریکا را یک زن از خانواده یهودی به نام «هدی عزرا نونو» انتخاب کرد، روابط خود را با اسرائیل و یهودیان تقویت کرد. این چیزی است که در ملأ عام و در برابر انظار عمومی صورت می گیرد. اخیرا نیز مقامات آل خلیفه در این راستا اقدامات خود را افزایش داده اند؛ به ویژه زمانی که از هیأت خاخام های صهیونیست که به اسم تاجران به منامه آمده بودند، استقبال کردند. این هیأت صهیونیست به بهانه یک عید دینی یهود در بحرین رقصیدند. اینها نشان می دهد که رژیم آل خلیفه از قبل با یهودیان و اسرائیلی ها همکاری داشته است اما در برهه کنونی، علنی کردن این ارتباط را مناسب دیده است.

*موضع اهل تسنن بحرین در قبال سرکوب شیعیان توسط رژیم آل خلیفه چیست؟

خواسته های مردم، ملی است و فرقه ای نمی باشد. در صورت پیروزی انقلاب هم، دستاوردهای تاریخی، متعلق به همگان است اهل سنت نیز در بحرین مظلوم هستند و حالشان در مظلومیت مانند شیعیان است. هر چند که رژیم حاکم بر بحرین در دوره های گذشته توانست تعدادی از اهل تسنن را در وزارتخانه هایی مانند وزارت کشور، دفاع و اطلاعات و دستگاه های امنیتی به کار گیرد اما پس از روی کار آمدن حمد بن عیسی آل خلیفه و اعطای تابعیت به تعداد زیادی از افراد دیگر کشورها، شمار زیادی از نیروهای اهل تسنن با مزدوران از دیگر کشورها تعویض شدند. بنابراین مردم اهل تسنن نیز مظلومیت شیعیان را احساس کردند و ان شاءالله این مظلومیت از شیعه و سُنی رفع خواهد شد. خواسته های مردم، ملی است و فرقه ای نمی باشد. در صورت پیروزی انقلاب هم، دستاوردهای تاریخی، متعلق به همگان است.

*مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال تحولات بحرین چگونه ارزیابی می کنید؟

خداوند امام خمینی (ره) را رحمت کند که شعار نصرت مظلومین و مقابله با ظالمان را فریاد زدند؛ این شعار مختص به شیعه و سنی و مسلمانان نیست بلکه تمام آزادگان جهان برای یاری مظلوم این شعار را سر می دهند. این وصیت امیرالمومنین به فرزندان خود است. رسانه های ایران بهترین یاور برای مردم بحرین و خاری در چشم مستکبرین هستند و ان شاءالله تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) نیز همین راه را ادامه خواهند داد.