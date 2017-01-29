لحظات پر التهاب در بحرین/ناقوس خطر به صدا درآمده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: خیزش مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با هدف مردم سالاری و پایان دادن به سلطه آل خلیفه بود. رژیم در ابتدا از مهار خشم انقلابیون بحرینی ناتوان بود تا اینکه به نیروهای وارداتی یعنی نیروهای موسوم به سپر جزیره روی آورد و به دنبال آن شمار زیادی از مردم و انقلابیون شهید و زخمی شدند.

از آنجایی که میدان لوء لوء بحرین به عنوان نماد انقلاب مردم بحرین محسوب می شد رژیم دستور تخریب این میدان را داد از آنجایی که میدان لوء لوء بحرین به عنوان نماد انقلاب مردم بحرین محسوب می شد رژیم دستور تخریب این میدان را داد و به دنبال آن شماری زیادی از انقلابیون و رهبران آنها از سوی نظامیان رژیم بازداشت و به زندان افکنده شدند.

رژیم با به کار گیری ارعاب و خشونت سعی در خاموش کردن ابدی خروش ملت بحرین را داشت اما مردمی که با اهداف مشخص دست به قیام زده بودند هیچگاه از حرکت باز نایستادند.

سرکوب ها و شکنجه ها تشدید شد و بسیاری از فعالان حقوق بشر به زندان انداخته شدند و محدودیت های زیادی علیه آنها اعمال شد. رژیم از همه ابزارها برای درهم کوبیدن قیام ملت بحرین استفاده کرده است؛ از شکنجه و سلب تابعیت گرفته تا انحلال جمعیتها و سرکوب و به کارگیری انواع سلاح ممنوعه.

یورش در نیمه های شب به منازل مردم و ایجاد رعب و وحشت و استفاده جنون وار از گاز اشک آور و سلاح های ساچمه ای نمونه ای از اقدامات آل خلیفه ضد ملت بحرین بود. اما مردم بحرین هیچگاه از مسیر و روند مسالمت آمیز خارج نشدند مردم بحرین هیچگاه از مسیر و روند مسالمت آمیز خارج نشدند و با وجود همه تحرکات به اقدامات مسالمت آمیز ادامه دادند.

نکته جالب درباره انقلاب و خیزش ملت بحرین سکوت جوامع مدعی حقوق بشر و رسانه های آنها بود.

همانطور که گفته شد، قیام مردم بحرین هیچگاه از حرکت بازنایستاد. اما رژیم با پشتوانه سعودی ها و همپیمانان غربی بر دامنه اقدامات خود ضد مردم و رهبران آن افزود و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در واقع اوج اقدامات رژیم بود.

از هنگامی که در خرداد ماه گذشته تابعیت شیخ عیسی سلب شد، مردم لحظه ای رهبر شیعیان این کشور را تنها نگذاشتند. منطقه الدراز زادگاه شیخ لحظه ای از خیل عظیم طرفداران خالی نشد و تلاش های نظامیان رژیم برای ورود به منطقه و پراکنده کردن مردم راه به جایی نبرد.

طی روزهای اخیر نظامیان رژیم با گلوله های جنگی به سوی تحصن کنندگان در محل سکونت آیت الله عیسی قاسم شلیک کردند تا شاید در آستانه جلسه دادگاه محاکمه شیخ عیسی بتوانند به شیخ برسند.

با توجه به شرایط حساسی که بحرین پشت سر می گذارد علمای بحرینی با صدور بیانیه ای خواستار حمایت گسترده مردمی از شیخ عیسی قاسم شدند.

علمای بحرین در دفاع از آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور و در واکنش به اقدامات رژیم بحرین، در روز جمعه ٢٨ ربیع الثانی ١٤٣٨هـ برابر با ٢٧ ژانویه ٢٠١٧م و۸ بهمن ۱۳۹۵ بیانیه ای صادر کردند که متن آن عبارت است از:«

بسم الله الرحمن الرحیم

(الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ).

سلام خداوند و ملائکه اش برتحصن کنندگان فدایی دین و کشور، حاضر در «ساحة الفداء المقدس» ( میدان مقدس فداء)

آنچنان که از امیر المومین ع روایت شده :

الموت فی حیاتکم مقهورین، والحیاة فی موتکم قاهرین. بدرستیکه مرگ در زندگیِ ذلت بار است و حیات در مرگ شرافتمندانه.

اقدام مردم در عمل به واجب شرعی و ملی شان را ارج می نهیم و به خصوص جوانانی که جانشان را در راه الهی و در کف گرفته اند و خود را برای رسیدن به رضای الهی و نزدیکی به او فدا می نمایند. آنان ندای امام حسین (ع) را سرلوحه نموده اند که فرمود: «هر که از شما به من پیوست شهید شده و هر که از من روی گرداند به پیروزی نخواهد رسید و السلام.

به راستی که نیروی محرکی قوی تر از خون پاک و مقدس (ریخته شده) وجود ندارد، بهترین وسیله برای برانگیختن ضمیر امت و بازگرداندنش به اوج و بالابردن همتش در راه رسیدن به آزادی و کرامت است. گوارا باد بر قهرمان مجاهد مصطفی حمدان که گوی سبقت را در جانفشانی ربود، آنچنان که با همراهی دیگر برادران تحصن کننده اش، توانستند با دست خالی در برابر جنایتکاران و عاملان کشتار ایستاده و مکرشان برای وطن را دفع نمایند. از خداوند تعالی شفای او را بحق محمد و آل محمد خواستاریم.

این جنایت ارتکاب قتل عمد به دستور رسمی مقامات بالا بوده و تمامی مسوولیت آن و مسوولیت آشفتگی اوضاع امنیتی و وخامت اوضاع قومی و مذهبی برعهده راس حکومت و سرویس امنیتی انگلیسی می باشد.

به تمامی مردم نکات زیر را تاکید می نماییم:

۱- «دفاع تا پای جان» از رهبر دینی - ملی مان، مجتهد مطلق حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم (ارواحنا فداه) . و با تشخیص مرجعیت این تکلیف شرعی ملت بحرین می باشد .

۲- پاسخ دشمن خونریز بزدل، ایستادگی و پافشاری بر تحصن مقدس تا حد کفایت شرعی است و همچنین در کنار آن حضور گسترده در خیابانها در مناطق مختلف و حضور قوی در تمامی فعالیت های مسالمت آمیز باید حفظ گردد.

۳- تاکید می نماییم بر افزایش «خشم عمومی» تا بالاترین درجه ممکن و پیدا کردن آمادگی نفسی برای در آغوش کشیدن شهادت و فدا شدن در راه دین و کشور از طریق ادای قرض ها و نوشتن وصیت نامه.

۴- همگی را به مشارکت در تظاهرات کفن پوشان در یکشنبه شب ( ۱۰بهمن ماه، ۲۹ ژانویه و شب محاکمه آیت الله عیسی قاسم) در تمامی مناطق تحت عنوان «دفاع از دین و عزت» دعوت می نماییم.

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیز

خداوند هر که او را یاری نماید بی شک یاری خواهد نمود . براستی که خداوند قدرتمند و شکست ناپذیر است . (حج:۴۰)»

از زمانی که این بیانیه صادره شده است؛ ساکنان مناطق مختلف با صدور بیانیه های جداگانه بر آمادگی خود برای مشارکت در این تظاهرات تاکید کردند.

جلسه دادگاه مرجع دینی بحرینی آیت الله شیخ عیسی قاسم در روز دوشنبه برگزار می شود و احتمال می رود که تبعات خطرناک برای بحرین به دنبال داشته باشد و این کشور را وارد مرحله حساس و پیچیده ای کند.

این در حالی است که همانطور که گفته شد نظامیان رژیم با یورش به میدان الفداء، در واقع کوشیدند که ترجمان عملی از حکم آیت الله عیسی قاسم داشته باشند که با پایداری و ایستادگی تحصن کنندگان پا به فرار گذاشتند و این نظامیان تا به دندان مسلح نتوانستند کاری انجام دهند.

بیانیه علمای بحرین در واقع پاسخی به عبور کردن آل خلیفه از همه خطوط قرمز بود بیانیه علمای بحرین در واقع پاسخی به عبور کردن آل خلیفه از همه خطوط قرمز بود. در واقع این واکنشی به رژیم است که بداند مردم تا پای جان از مرجعیت دینی حمایت می کنند. این در واقع پیامی به ملک حمد بن عیسی و همپیمانانش است و اینکه آنها مسئول تشدید بحران در بحرین هستند.

دعوت علمای بحرین با استقبال گسترده روبرو شده است و همه ساکنان مناطق و روستاها برای دفاع از آیت الله عیسی قاسم تا سرحد مرگ اعلام آمادگی کردند. بیانیه علمای بحرین پیام هشدار در سطح عالی به رژیم بحرین درباره هرگونه گزندی به شیخ عیسی قاسم و تبعات آن است.

به اعتقاد تحلیلگران و ناظران امور بحرین این کشور وارد خطرناکترین مرحله سیاسی-امنیتی از زمان شروع انقلاب مسالمت آمیز در سال ۲۰۱۱ شده است. انقلاب مردم بحرین به مرحله سرنوشت سازی رسیده است و باید منتظر لحظات پرالتهابی در این کشور بود. رژیم خط قرمزها را زیر پا گذشته است و انقلابیون بحرین این اجازه را به رژیم نمی دهند.

دفاع تا پای جان از رهبر دینی و ملی نشان دهنده حوادث پیش بینی نشده است. ملتی که تصمیم به حضور در تظاهرات با کفن بگیرد، مفهومش این است که آماده است گلوله ها را به جان بخرد هر چند که بحرینی ها هیچگاه از مسیر مسالمت آمیز خارج نشده است اما با این حال هرگز مردم به ویژه ساکنان منطقه الدراز بحرین اجازه نمی دهند که نظامیان رژیم گزندی به شیخ برسانند.

به هر حال بحرینی ها همواره ثابت کرده اند که سیاست سرکوب و ارعاب نمی تواند در مسیری که پیش می برند، خللی وارد کند. امشب و فردا لحظات حساس و خطیر در مسیر انقلاب مردم بحرین به شمار می رود. به نظر می رسد که ناقوس خطر به صدا درآمده است و رژیم در مسیر تقابل و رویارویی با مردم بحرین حرکت می کند.